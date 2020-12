Marcelo Bendetto citó a un líder nazi, pidió disculpas y se presentará ante la DAIA

Marcelo Benedetto en ESPN

Marcelo Benedetto leyó al aire una cita textual de un escritor, político, miembro del partido nacional socialista y hombre importante para el nazismo en la aviación durante la segunda guerra mundial, Hermann Göring.

"Escucháme. Hermann Göring que es otro escritor muy conocido. Los vencedores siempre los jueces y los derrotados los acusados", le dijo Bendetto a Oscar Ruggeri.

Su compañero, fiel a su estilo, le contestó: "¿Qué mierda querés decir?".

Benedetto continúo: "Yo no soy el dueño de la verdad pero no siempre los ganadores tienen la razón. No podés ganar siempre...".

En ese momento, Fantino que estaba a cargo del programa lo cortó y le dijo que el pensador citado es un ser nefasto. "Es un ser nefasto y desagradable, líder nazista. Me hizo ruido el nombre", afirmó Alejandro.

Al terminar el programa y frente al repudio en redes sociales, Bendetto pidió disculpas y se puso a disposición de los directivos de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).

