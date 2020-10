Mariano Caprarola contó las consecuencias tras pasar por la clínica de Lotocki: "Casi me muero"

Mariano Caprarola

Mariano Caprarola se animó a contar por primera vez las consecuencias que sufrió en su cuerpo tras una intervención en sus glúteos con Aníbal Lotocki hace ya diez años.

"No son prótesis, es una sustancia tóxica que tengo en el cuerpo. Fueron con inyecciones", indicó en el ciclo "Los ángeles de la mañana", El Trece.

"Cuando te haces los estudios no hay ninguno que determina qué sustancia es. Sí se determina que son siliconas", añadió el panelista.

Y comentó por qué guardó silencio: "En su momento no conté quién me había operado por miedo. Casi me muero. Es algo que a mí me pasó".

"Hice una lista de primeras figuras que se operaron con él. Hace diez que me operé y hace ocho que busco la solución con otros médicos", explicó Mariano.

Y remarcó: "Soy un tipo sano, no tomo alcohol, y estaba todo el tiempo cansado. Los estudios arrojaron que tenía una sustancia tóxica".