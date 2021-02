Marta y Felipe Fort recordaron a su padre: “Mis compañeros me dicen que le rezan a ‘San Ricardo’ antes de rendir”

Ricardo Fort

En la víspera de su cumpleaños número 17, los hijos de Ricardo Fort hablaron sobre el legado de su padre, y cómo este influye en su vida.

“Me dijeron que podría ser actriz. La idea me genera curiosidad y hasta fui unas cinco veces a tomar clases. Siempre dejé, pero creo que, si llega el momento y una idea piola, la aceptaría. Hace dos años también tuve mi primer trabajo pago como modelo. No sabía muy bien qué hacer y me sigue costando posar, porque soy bastante tímida, aunque ahora ya me estoy soltando un poco más”, admitió Marta Fort.

“A mí me gusta actuar. Tal vez podría ser en alguna serie. Me encanta la idea, aunque voy también por lo empresarial. Y también me gusta la fotografía, tengo mi cámara”, agregó su hermano Felipe en diálogo con revista Caras.

“Tengo compañeros que me dicen que le rezan a ‘San Ricardo’ antes de rendir”, admitió Martita.

Sobre cómo se llevan entre ellos, los hermanos aseguraron que se llevan bien, aunque como en toda familia los roces son cosas del día a día. “Con Felipe tenemos la típica relación de hermanos: nos queremos, a veces nos odiamos y siempre tenemos nuestras peleas. Somos extrovertidos, aunque a mí me cuesta más abrirme. Y diferencias tenemos miles (ríe) A mí me gusta más salir y estar con amigas, mientras que él es más casero y prefiere charlar, pero por streaming”, expresó Martita.

“Es verdad, me cuesta, pero cuando salgo me gusta. Ayer, por ejemplo, fuimos al Alvear a cenar juntos. Marta es divertida y la paso bien con ella, pero lo que no me va es que no le gusten los abrazos”, destacó Felipe.