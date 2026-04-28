Martita Fort destrozó a Virginia Gallardo y aseguró el motivo por el cual tuvo una relación con Ricardo

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Por otro lado, durante la entrevista también hubo lugar para hablar de su presente y su incursión en el mundo de la moda. Martita Fort se refirió a su nominación en los premios Martín Fierro de la Moda que se llevaron a cabo el este domingo, donde competía con figuras de peso como Pampita y Valentina Zenere, aunque finalmente la estatuilla quedó en manos de la ex de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

“A mí me encantó la experiencia, sobre todo el hecho de estar ternada con gente tan grande en ese ámbito, como Pampita o Valentina Zenere”, destacó con entusiasmo. Sin embargo, no evitó dar su mirada sobre el resultado y el criterio de premiación: “Yo creo que lo que pasó, y esto no lo digo por Pampita, porque ella se lo re merece y trabaja mucho en su imagen y la moda, es que no se le dio mucho lugar a otras personas”.

Por último, dejó en claro su deseo de que haya más apertura hacia nuevas figuras: “Creo que en el futuro estaría bueno dar lugar a nuevas caras, reconocer el trabajo que tienen las chicas de redes, que se dé la oportunidad a nuevas personas”, concluyó entonces a pura convicción la hermana de Felipe Fort.

Felipe y Martita Fort con Virginia Gallardo - captura La mañana con Moria

Cuál es el verdadero motivo por el que Martita Fort se mudó de la casa en la vivía con su papá

A más de diez años del fallecimiento de Ricardo Fort, ocurrido en noviembre de 2013, su figura sigue generando impacto dentro del mundo del espectáculo. Su paso tan particular por los medios, su vida rodeada de lujos y la huella que dejó en sus hijos, Felipe y Martita Fort, hacen que su nombre continúe vigente y asociado a nuevas historias y recuerdos.

Esta vez, fue Martita Fort quien volvió a poner en escena la memoria de su padre, aunque desde un ángulo inesperado. En una charla con el Pollo Álvarez en el stream de Dgo a comienzos de este mes de abril, la joven no solo lo recordó con emoción, sino que además reveló situaciones extrañas que experimentó en la casa donde vivía y que, según explicó, la conectaban directamente con él.

Cuando fue consultada sin rodeos sobre por qué decidió abandonar esa residencia, en medio de versiones que hablaban de episodios llamativos, la modelo respondió con total sinceridad y sin esquivar el tema: “Era como una energía. Yo siento que se destrabó una vez que murió mi viejo. Pasaban distintas cosas que tenían que ver con él”.

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Lejos de dejarlo en una simple percepción, Martita dio más detalles sobre lo que sucedía puertas adentro. Según contó, estos hechos no eran aislados, sino que se repetían con cierta frecuencia. “No sé. Hablabas de él y se cortaba la luz. Había gente de mi casa que decía que lo vieron, en carne y hueso, después de que falleció. Ponele, el encargado de mi casa lo vio al lado del auto estacionado. El otro lo vio al lado del ascensor en el palier”, relató, describiendo un escenario cargado de misterio.

En ese contexto, la hija del mediático aclaró que ella nunca llegó a verlo directamente, aunque sí percibió otras manifestaciones que la marcaron. “Yo nunca lo vi a él. Pero sí escuchaba pasos. No es que me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él”, confesó, dejando en claro que esas situaciones eran tomadas con cierta naturalidad dentro del entorno familiar.

Para cerrar, Martita Fort fue contundente al explicar el desenlace de esa etapa. “Pero… me mudé por eso”, afirmó sin vueltas. De esta manera, dejó en evidencia que la reiteración de esos episodios fue clave en su decisión de dejar atrás la casa y comenzar una nueva etapa, intentando tomar distancia de esas vivencias tan ligadas a la figura de su padre.