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Martita Fort destrozó a Virginia Gallardo y aseguró el motivo por el cual tuvo una relación con Ricardo

Sin vueltas, Martita Fort arremetió otra vez contra Virginia Gallardo y dejó definiciones picantes. La heredera de Ricardo Fort no se guardó nada y encendió la polémica.

28 abr 2026, 11:41
Martita Fort destrozó a Virginia Gallardo y aseguró el motivo por el cual tuvo una relación con Ricardo
Martita Fort destrozó a Virginia Gallardo y aseguró el motivo por el cual tuvo una relación con Ricardo

Martita Fort destrozó a Virginia Gallardo y aseguró el motivo por el cual tuvo una relación con Ricardo

En las últimas horas, Martita Fort volvió a quedar en el centro de la escena tras reavivar su postura sobre Virginia Gallardo, con quien mantiene una relación completamente distante desde hace tiempo. Entrevistada por el cronista de La mañana con Moria (El Trece), la hija de Ricardo Fort fue contundente al referirse a la mediática y actual diputada, y no dudó en marcar una vez más su postura sin filtros.

“Yo creo que es momento de soltar”, lanzó sin rodeos la joven, dejando en claro que no hay intención de recomponer el vínculo. Lejos de esquivar el tema, profundizó en los motivos que las mantienen alejadas: “Creo que ella no me debe nada a mí y yo no le debo nada a ella. Fue una de las ex de mi viejo y no tiene por qué tener relación conmigo y yo con ella. Creo que no tenemos nada que conversar”, expresó con firmeza, aunque en un tono sereno.

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En ese mismo sentido, Martita remarcó que no existe ningún tipo de lazo vigente entre ambas partes y que, desde su mirada, tampoco hay razones para que eso cambie. “Virginia es una persona que no tiene por qué tener vínculo conmigo o mi familia”, insistió. Y fue allí que recordó el episodio que, según ella, marcó un quiebre definitivo: Todo se puso raro después de una confusión que se dio en un momento, no directamente para con nosotros, pero que sí fue incómoda”.

Pero eso no fue todo. La influencer también dejó entrever su opinión sobre ciertas actitudes de Gallardo en el pasado, especialmente en relación a la figura de su padre. “Yo creo que Virginia sí usó la imagen de mi papá para salir favorecida. Es obvio. Aprovechó el momento. Sabía que picaba. Nosotros nos conocemos todos, dale”, disparó con ironía, aludiendo a un recordatorio público de Ricardo Fort en sus redes sociales durante un contexto político clave para la correntina. Y remató con una frase tan filosa como directa: “Sabemos lo que vende y cómo vender”.

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Por otro lado, durante la entrevista también hubo lugar para hablar de su presente y su incursión en el mundo de la moda. Martita Fort se refirió a su nominación en los premios Martín Fierro de la Moda que se llevaron a cabo el este domingo, donde competía con figuras de peso como Pampita y Valentina Zenere, aunque finalmente la estatuilla quedó en manos de la ex de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

“A mí me encantó la experiencia, sobre todo el hecho de estar ternada con gente tan grande en ese ámbito, como Pampita o Valentina Zenere”, destacó con entusiasmo. Sin embargo, no evitó dar su mirada sobre el resultado y el criterio de premiación: “Yo creo que lo que pasó, y esto no lo digo por Pampita, porque ella se lo re merece y trabaja mucho en su imagen y la moda, es que no se le dio mucho lugar a otras personas”.

Por último, dejó en claro su deseo de que haya más apertura hacia nuevas figuras: “Creo que en el futuro estaría bueno dar lugar a nuevas caras, reconocer el trabajo que tienen las chicas de redes, que se dé la oportunidad a nuevas personas”, concluyó entonces a pura convicción la hermana de Felipe Fort.

Felipe y Martita Fort con Virginia Gallardo - captura La mañana con Moria

Cuál es el verdadero motivo por el que Martita Fort se mudó de la casa en la vivía con su papá

A más de diez años del fallecimiento de Ricardo Fort, ocurrido en noviembre de 2013, su figura sigue generando impacto dentro del mundo del espectáculo. Su paso tan particular por los medios, su vida rodeada de lujos y la huella que dejó en sus hijos, Felipe y Martita Fort, hacen que su nombre continúe vigente y asociado a nuevas historias y recuerdos.

Esta vez, fue Martita Fort quien volvió a poner en escena la memoria de su padre, aunque desde un ángulo inesperado. En una charla con el Pollo Álvarez en el stream de Dgo a comienzos de este mes de abril, la joven no solo lo recordó con emoción, sino que además reveló situaciones extrañas que experimentó en la casa donde vivía y que, según explicó, la conectaban directamente con él.

Cuando fue consultada sin rodeos sobre por qué decidió abandonar esa residencia, en medio de versiones que hablaban de episodios llamativos, la modelo respondió con total sinceridad y sin esquivar el tema: “Era como una energía. Yo siento que se destrabó una vez que murió mi viejo. Pasaban distintas cosas que tenían que ver con él”.

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Lejos de dejarlo en una simple percepción, Martita dio más detalles sobre lo que sucedía puertas adentro. Según contó, estos hechos no eran aislados, sino que se repetían con cierta frecuencia. “No sé. Hablabas de él y se cortaba la luz. Había gente de mi casa que decía que lo vieron, en carne y hueso, después de que falleció. Ponele, el encargado de mi casa lo vio al lado del auto estacionado. El otro lo vio al lado del ascensor en el palier”, relató, describiendo un escenario cargado de misterio.

En ese contexto, la hija del mediático aclaró que ella nunca llegó a verlo directamente, aunque sí percibió otras manifestaciones que la marcaron. “Yo nunca lo vi a él. Pero sí escuchaba pasos. No es que me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él”, confesó, dejando en claro que esas situaciones eran tomadas con cierta naturalidad dentro del entorno familiar.

Para cerrar, Martita Fort fue contundente al explicar el desenlace de esa etapa. “Pero… me mudé por eso”, afirmó sin vueltas. De esta manera, dejó en evidencia que la reiteración de esos episodios fue clave en su decisión de dejar atrás la casa y comenzar una nueva etapa, intentando tomar distancia de esas vivencias tan ligadas a la figura de su padre.

Ricardo Fort con Felipe y Martita

     

 

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