Matilda, la hija de Luciana Salazar, y el saludo por el día del padre: no fue para Martín Redrado

Luciana Salazar

Hace un tiempo, Luciana Salazar dio una entrevista en donde habló de la paternidad de su hija Matilda.

Un poco molesta porque siempre le preguntan lo mismo, la conductora arrojó: "No voy a volver al mismo tema, lo expliqué 20 veces. Para mí, Matilda no tiene padre. No hay padre".

"El que quiera creer que me crea y el que no, no. La gente cree en lo que quiere creer. Es un donante anónimo, nada más", agregaba en diálogo con Caras.

Matilda en la casita de la polémica

De esta manera, Luli hacia referencia a los fuertes rumores acerca de que el padre biológico de la nena es su ex pareja Martín Redrado.

Y ahora, para que quede más claro, un saludo especial que se escribió en la cuenta de Instagram de Matilda por el día del padre fue dedicado a otra persona, y no al economista.

"Hoy es un dia especial para mi! Todos saben una parte de mi historia. Pero quiero que sepan que padre es tambien aquel que te adopta con un amor profundo y sincero. Feliz dia Marche! Porque estuviste conmigo desde que naci, me viste crecer dia a dia, me cuidas, me mimas, compartimos sonrisas y juegos, viajamos juntos con tus hijas hermosas, porque compartis momentos inolvidables conmigo, porque te preocupas y ocupas de mi, porque estas presente en mis cumpleaños. Por una vida por delante juntos💗", reza el mensaje que se compartió este domingo.