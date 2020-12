Melina de Piano mantuvo un picante cruce con Moria Casán y terminó llorando en la pista

Melina de Piano

Melina de Piano no aguantó las dura devolución de Moria Casán e intentó hacerle frente en un cruce picante en el "Cantando 2020" (El Trece).

Pero la jurado no tuvo piedad y la compañera de Pablo Ruiz terminó llorando en la pista.

El enfrentamiento comenzó con la devolución de Moria, luego de que el resto del jurado destacara la performance de la pareja, quien interpretó The show Most Go On de Queen de manera magistral.

Pero cuando llegó el turno de la diva, las críticas se acentuaron y fueron directas a Melina. "A vos te agarra un ataque de solista y lo trabás a él", arrojó Moria. "No, no es así, Pablo puede dar fe", le dijo De Piano.

"Vos no me gustaste y te pondría un 0, pero como él me gustó mucho, le pongo un 1 adelante y les pongo un 10", agregó la One.

Y Melina rompió en llanto. "Ahora me va a decir que lloro, pero soy sensible", explicó la participante. "Uy que pesada es esta piba, ahora se victimiza y siempre llora", retrucó Moria.

