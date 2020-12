Moria Casán a Nacha Guevara: "Hace clases para no maltratar a la gente, sos mala persona"

Moria Casán Nacha Guevara

Moria Casán explotó contra Nacha Guevara en la noche del lunes del "Cantando 2020!, El Trece.

La One acusó de "maltratadora" a su compañera de jurado por algún episodio que presenció tiempo atrás en teatro.

"Larga toda la mierda que tiene adentro la masterclass esta", disparó Moria sin vueltas. "Es triste envejecer así, nada más", le contestó Nacha.

Y Casán respondió fuerte: "Mostrá lo que sos mamita, he visto como maltratas a la gente en teatro. Hace clases para no maltratar a la gente. Da tips para no despedir y maltratar gente. Soy muy oscura, sos mala persona".

"No voy a decir lo que estoy pensando. Yo me freno porque tengo ese poder de frenar", finalizó Guevara.