El mensaje de Martín Bossi y su mamá para Alberto Fernández: "Usted no se cuida"

View this post on Instagram

Kela, madre del humorista, le hizo una recomendación al primer mandatario que horas más tarde se convirtió en una realidad. . . Más información en www.primiciasya.com . . #martin #bossi #martinbossi #albertofernandez #alberto #cuarentena #coronavirus #pandemia #covid19 #news #noticias #espectaculos