A menos de un mes de confirmar la relación, el ex futbolista se separó de su novia

Daniel Osvaldo estaba muy enamorado pero al parecer, después de una crisis, la relación con Constanza da Palma se terminó.

El ex futbolista conoció a la joven de 24 años, oriunda de Pilar y a través de las redes sociales. Ella le escribió, él le contestó y rápidamente congeniaron.

Incluso, Daniel se la presentó a su hijo Momo, que tiene en común con Jimena Barón. El ex deportista hasta le había dedicado un lindo mensaje en las redes, junto a una foto de ambos escribió: “I love this girl", en inglés que quiere decir “amo a esta chica".

Pero, ahora no están más juntos y borraron todas las fotos que tenían el uno del otro incluso se dejaron de seguir. Al parecer, Daniel era algo celoso y no le gustaba que la rubia tuviera fotos con su ex pareja en Instagram.

