Revelaron cómo hacían para mantener a Diego Maradona incomunicado con su familia

Diego

Después de la muerte de Diego Maradona se comenzaron a conocer detalles de lo que pasaba en la intimidad del entorno del ex jugador.

Entre otras cosas se supo porque Diego nunca llamaba a sus hijos, algo que Dalma y Gianinna vivían denunciando. Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, reveló que al ex jugador le daban un teléfono con tarjeta y nunca tenía crédito.

“Estas situaciones de llamar y no poder comunicarse no solo le pasaba a Verónica, también le pasaba a las chicas y a los amigos de Diego. Verónica en un montón de oportunidades ha querido hablar con Diego y no ha podido", contó el abogado al programa “Hay que ver”, El Nueve.

“De hecho, Diego cuando tenía crédito el teléfono la llamaba en varias oportunidades al día. Tenía un teléfono con tarjeta. Un día, cuando fue Vero a lo de Diego y él le dijo ‘¿por qué no me atendés el teléfono?", dijo.

“Ahí es cuando Vero le contesta que él nunca la llamaba y él le cuenta que la llamaba todos los días. Entonces Verónica se llamó del teléfono de Diego y saltaba que el teléfono no tenía crédito. Eso lo vivió ella de forma personal", reveló el letrado.