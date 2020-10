Mica Viciconte enfrentó el rumor de embarazo: "Ganas tenemos pero..."

Mica Viciconte

Mica Viciconte se vio envuelta en los últimos días en rumores de embarazo con su novio, Fabián "Poroto" Cubero.

Así lo revelo Rodrigo Lussich el sábado en el programa "El show de los escandalones", América. El periodista aseguró que la marplatense podría estar cursando un embarazo.

Este lunes, en diálogo con "Pampita Online", la rubia desmintió el rumor de manera contundente.

"No estoy embarazada, quiero avisar eso. Siempre me meten embarazos todo el tiempo, pero no estoy esperando nada. No sé de dónde salió, pero no estoy eso seguro”, aclaró Mica.

Mica Viciconte Fabián Cubero

"Ganas tenemos. Yo soy primeriza, tengo miedos, tengo quilombos en las cabeza todavía. Sí tengo ganas, se habla del tema en la pareja, pero de ahí a que suceda..., está aceptado, los dos queremos, pero estamos en un proceso de un par de cambios y no es el momento ahora”, agregó.

Y reveló que su familia creyó en el rumor y le escribieron para felicitarla: "Mi papá me mando un mensaje felicitándome por el Día de la Madre. Le dije que no era cierto, que obviamente le iba a avisar cuando fuese verdad. Mis amigas también se enojaron".

"Por favor no me manden más mensajes, voy a avisar el día que esté embarazada. Los amigos y familiares lo van a saber”, concluyó la novia del ex futbolista.