El picante comentario de Nicole Neumann ante el rumor de embarazo la novia de su ex, Mica Viciconte

Nicole Neumann

Nicole Neumann se mostró disgustada con la idea de que su ex, Fabián Cubero, vuelva a ser padre junto a su nueva pareja Micaela Viciconte sobretodo hizo referencia al pasar económico del ex deportista.

“Mis hijas me piden un hermanito hasta mí. Ellas mueren por tener un hermanito, así que por ese lado estarían felices”, comenzó diciendo la rubia al ciclo "Hay que ver", El Nueve, sobre el pedido de sus tres hijas junto a Cubero. “Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer. Con lo cual va a ser feliz para todos”, dijo irónicamente.

“Si estás complicado ahora… Entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial”, indicó sobre la disputa que mantiene con su ex por la cuota de los alimentos de sus hijas.

Desde el ciclo le cuestionaron que en este país nunca se está en un buen momento económico como para tomar ese decisión, y Nicole replicó: “A mí me parece que sí. Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos a mí me parecería lógico”.

"Estamos hablando de que ya tenés tres!", dijo y agregó respecto a la situación de Mica: “Yo no estoy hablando de nadie y menos de personas ajenas a mi familia. Ahí ya no me meto”.