Mica Viciconte y sus ganas de ser mamá: "Lo deseo yo más que él, pero porque..."

Mica Viciconte

Mica Viciconte expresó sus ganas de ser mamá con su actual novio, el ex futbolista Fabián "Poroto" Cubero.

“Es el mismo tema de siempre. Es algo que deseamos. Lo deseo yo más que él, pero porque él ya pasó por esa experiencia”, admitió en charla radial con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina".

Y remarcó al respecto: “El tema es cuándo es el momento, eso nunca lo sé. A mí me gusta laburar y laburo un montón, ahora si Dios quiere me viene más trabajo. En algún momento voy a tener que decidir y decir ya está y pasar a trabajar menos. Calculo que va a fluir”.

Mica Viciconte

Y además destacó a su pareja como padre: “El deseo está, me encantaría ser mamá. Lo elijo a él porque lo conozco como papá y me encanta cómo es. Eso me da muchísima tranquilidad”.

“Es divertido, excelente persona, a veces es tan bueno que se pasa. Como padre, lo admiro. No le gusta discutir, no me deja discutir, a veces necesito una descarga. A veces es demasiado bueno y eso nos trae alguna pelea tonta”, agregó sobre su vínculo con el ex futbolista.