Mirtha Busnelli apuntó contra Cristina Pérez pero se equivocó y no se lo perdonaron

Cristina Pérez se convirtió en tendencia en las redes sociales por la entrevista que le realizó al Presidente de la Nación, Alberto Fernández para el noticiero de Telefe. La periodista hizo algunas preguntas que no gustaron tanto y el presidente le contestó sin filtros.

Entonces, todo ese intercambio generó un gran revuelo en el que se cuestionó fuerte a la periodista. Entre ellos, la que apuntó contra la morocha fue Mirta Busnelli. La actriz posteó una burla pero un error en su ortografía le volvió la cosa en contra.

“Hay que tenerle paciencia a #cristinaperez, porque quizo estudiar derecho, pero no pudo entrar porque no tenía terminada la secundaria”, escribió Mirtha.

Entonces, sus seguidores comenzaron a señalarle que “quiso” se escribe con “s” y no con “z”. Además, apuntaron a que no estaba bueno que apuntara a una mujer de esa manera, sobre todo por su militancia en el Colectivo de actrices argentinas.

“Se me acaba de suicidar un diccionario de la biblioteca”, “Cristina Pérez preguntó bien, aunque parece que quién no terminó la primaria fue usted”, “Mucho del público que consume tu trabajo no tiene ni la primaria completa, yo trataría de respetar a las personas que no tuvieron acceso a un buena educación”, fueron unos de los mensajes que recibió.

Entonces, la actriz volvió a escribir; “Quiso, quiso, quiso, quiso, quiZo, NO!! QUISO, quiso, quiso, quiso, quiso, quiso. TIENEN RAZÓN! Es quiso, es que yo no terminé la primaria!!! Perdón”.

Entre las preguntas que le hizo Pérez al Presidente que hicieron enojar a la gente estuvieron el cuestionamiento por la expropiación de Vicentin: “la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada”. A esto, Fernández contestó que “la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”.

“La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca”, dijo Pérez, pero Alberto volvió a corregirla: “Yo se lo quiero marcar al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como ‘polémica y cuestionable’... Que diga: ‘Yo creo que es así’, entonces. Yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree”.

Entonces, el momento cúlmine fue cuando la comunicadora dijo: “La Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo a intervenir una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo”.

Pero, Alberto, que es además abogado y profesor de la UBA volvió a corregirla: “Está equivocada, así que lo que yo le recomiendo es que además lea la Constitución. El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes”, y le sugirió a Cristina que leq La ley de expropiaciones.