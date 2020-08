Murió el actor Chadwick Boseman, protagonista de "Pantera Negra"

Murió Chadwick Boseman

Tras un comunicado en su cuenta de Instagram personal, se conoció la noticia sobre el fallecimiento del actor Chadwick Boseman.

"Es con un dolor inconmensurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en estadio III en 2016 y luchó con él durante los últimos 4 años a medida que avanzaba hacia el estadio IV", dice el posteo. ⁣

Y agrega: "⁣Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tanto te han gustado. Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia. ⁣Fue el honor de su carrera dar vida al rey T'Challa en Black Panther". ⁣

Se supo que "murió en su casa, con su esposa y su familia a su lado". ⁣"La familia le agradece su amor y sus oraciones, y le pide que continúe respetando su privacidad durante este momento difícil", finaliza.

Apenas 43 años tenía este actor cuya carrera empezaba a despegar luego de haber interpretado en cuatro películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a Pantera Negra. Entre ellas la que lleva el título del personaje, que en 2018 encabezó la taquilla estadounidense al recaudar 700 millones de dólares y meses más tarde se convertiría en la primera producción de este tipo en conseguir una nominación en la categoría Mejor Película de los Premios Oscar.

El papel de Jackie Robinson en 42 (2013), que como casi todas las películas deportivas funcionó muy bien en la taquilla estadounidense pero no se estrenó en la Argentina, le dio una visibilidad que le abriría las puertas a proyectos de mayor trascendencia, como la biopic Get On Up, en la que se puso en la piel de ni más ni menos que James Brown, y Dioses de Egipto, de Alex Proyas. Mientras rodaba ésta última surgió la posibilidad de sumarse al mundo Marvel, órbita bajo la cual interpretó al personaje de T'Challa (el mismo que con el devenir de la saga se convertiría en Pantera Negra) en cuatro películas: Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y la ya mencionada Black Panther. Allí su personaje, ya convertido en rey de Wakanda, saludaba a los suyos cerrando los brazos en su pecho y diciendo “Wakanda Forever”, una frase que en estas horas es usada por los fans para despedirlo.

Su último trabajo fue 5 sangres, de Spike Lee, estrenada en Netflix el 12 de junio y centrada en un grupo de veteranos afroamericanos de la guerra de Vietnam que regresan al país asiático en busca de los restos de su comandante caído, así como del tesoro que enterraron mientras servían allí. Un par de meses antes había subido un video a Instagram en el que celebró una donación de 4,2 millones de dólares en materiales de protección personal para los hospitales que atienden a la comunidad afroamericana, la más golpeada por la pandemia. Su rostro extremadamente delgado provocó discusiones en redes sociales sobre su estado de salud e incluso llevó a varios a especular que se trataba de una pérdida vinculada con un futuro papel. Nadie podía saber en ese momento que aquellas imágenes preludiaban un desenlace que ni todos los poderes del mundo podrían torcer.

La despedida de Los Avengers

"Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz".