Murió el actor Edgardo Nieva

Edgardo Nieva

Murió Edgardo Nieva, el actor que protagonizó “Gatica, el Mono”, la película del director y cantautor Leonardo Favio.

Nieva tenía 69 años, padecía cáncer y estaba internado hace semanas en la Fundación Favaloro.

Desde la cuenta del Multitabaris en Twitter se confirmó la triste noticia este lunes.

"Desde esta casa teatral despedimos con los mejores recuerdos de nuestro diálogo permanente al amigo Edgardo Nieva, un actor luchador y consecuente", se informó.

Edgardo Nieva

Nieva se puso en la piel del famoso boxeador José María Gatica en la época de Perón en aquella película de 1993.

El actor también participó en el film "La dama regresa" (1996) de Jorge Polaco, que marcó el regreso al cine de la diva argentina Isabel “Coca” Sarli.

“Yo no era un tipo conocido, no me daba el cartel, pero fui quien tuvo la idea de hacer Gatica”, contó el actor hace años en una entrevista.