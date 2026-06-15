El inesperado regalo que Gran Hermano le hizo a Andrea del Boca tras su nueva caída en la casa

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Entre bromas, Del Moro le explicó que el agua había sido traída especialmente desde la Basílica de Luján y que estaba destinada a todos los jugadores de la casa. Lejos de tomárselo con seriedad, Andrea respondió con humor y lanzó una frase que generó carcajadas: "Mañana hago limpieza".

La actriz continuó siguiendo el tono distendido de la situación y aprovechó para reírse de la seguidilla de accidentes que viene protagonizando. "Merezco una plaquita en ese sector con mi nombre porque ya es mía", comentó con ironía, en referencia al lugar donde sufrió las caídas.

Además, aprovechó la transmisión para enviarle un mensaje tranquilizador a sus seres queridos, conscientes de la preocupación que el episodio podía haber generado fuera de la casa. "Acá estoy, no me van a vencer, acá me quedo", expresó con determinación.

Gran Hermano le regalóa gua bendita a Andrea del Boca tras su segunda caída 2 - captura GH

Cuál fue la explicación que Andrea del Boca le dio a Gran Hermano sobre su nueva caída

Tras el accidente, Andrea del Boca recibió asistencia dentro del reality y luego se dirigió al confesionario para conversar sobre lo sucedido. En ese momento estuvo acompañada por Manuel, mientras relataba cómo había vivido la situación.

Visiblemente sensibilizada por el recuerdo de lo ocurrido meses atrás, explicó que la caída fue muy similar a la anterior, aunque esta vez las consecuencias fueron menores. "Fue lo mismo, solo que no me golpeé ni la cara ni la boca. Me duele porque me caí de rodillas", señaló.

Sin embargo, para la actriz no todo tuvo una explicación física. Según contó, existe un componente energético detrás de lo sucedido. Andrea recordó que llevaba puesta una pulsera que le habían regalado sus seguidores con la intención de protegerla durante su paso por el programa. Poco antes de la caída, ese accesorio se rompió de manera inesperada.

"Se me deshizo el nudo", relató al explicar lo que había ocurrido con la pulsera. Luego agregó una reflexión que llamó la atención dentro de la casa: "Se ve que molesto mucho".

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Ante esa interpretación, Gran Hermano intentó llevar tranquilidad y planteó una explicación mucho más racional, vinculando el accidente a las condiciones del piso o al calzado que utilizaba la participante en ese momento.

Aun así, Andrea del Boca insistió con su mirada sobre lo ocurrido y dejó una frase contundente respecto de su convivencia en el reality. "Digo que me dejen en paz, no intento caerle bien a todo el mundo", manifestó.

Cabe recordar que no es la primera vez que la actriz relaciona este tipo de episodios con los conflictos que atraviesa dentro de la casa. De hecho, tras la caída anterior había señalado a Sol Abraham como una de las responsables indirectas de su malestar, al considerar que las tensiones vividas con ella desencadenaron distintas complicaciones posteriores, entre ellas los problemas de presión alta que sufrió durante aquella etapa de la competencia.