Murió el papá de Cristián Castro, Manuel “El Loco” Valdés

Cristian Castro

Los medios mexicanos anunciaron que esta madrugada murió Manuel “El Loco” Valdés tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia la dio Pedro Valdés Larrañaga, el medio hermano de Cristian Castro, que lleva ese apellido por su mamá Verónica Castro.

El loco supo ser un emblema para la televisión azteca que lo tuvo de galán durante muchos años. “Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso”, escribió Pedro junto a la foto de su padre.

El actor tenía 89 años y sufría cáncer de piel. “Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, contó de cómo se enteró de su problema de salud.

La relación de Cristián con su papá no fue muy cercana: “Mis tíos remplazaron un poquito la idea de papá, no se sintió tanto esa ausencia, esa tristeza que sí es grande”, contó el cantante en una entrevista.

"Yo no crecí con mi papá penosamente. La verdad le agradezco tanto a Dios ser hijo de mi papá, sin embargo lo considero un amigo, un conocido, no lo puedo considerar tanto ese padre porque no lo sentí”, reveló y dijo que jamás convivió con él.

