Murió Carlos Sánchez

Carlos Sánchez

Carlos Sánchez falleció este martes por la mañana tras permanecer varias semanas internado en el sanatorio Otamendi en medio de su lucha contra el cáncer.

El humorista de 68 años falleció en la mañana de este martes en el instituto médico donde estaba hospitalizado por un avanzado cáncer de riñón. Estaba internado desde el 2 de febrero.

LEÉ TAMBIÉN: Murió la actriz y cantante Gipsy Bonafina

Sánchez luchaba contra el cáncer desde hace más de diez años y en el ciclo "Incorrectas", América, se animaba a contar cómo detectó la enfermedad.

"En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor. A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada", comentaba el humorista.

LEÉ TAMBIÉN: Murió el periodista de espectáculos Fernando Prensa

Carlos se dio el gusto de participar por primera vez en ficción en "ATAV", El Trece, cumpliendo su sueño artístico a los 67, donde encarnó al comisario Benítez en la historia de Pol-Ka: "Era un sueño que tenía trabajar en ficción, no me lo imaginaba a esta altura de mi vida", precisó por aquel entonces en charla con PrimiciasYa.com.