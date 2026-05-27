La confesión más íntima de Carlos Monti sobre su romance con Andrea Bisso y su nueva etapa de vida

Luego, el periodista recordó cómo se dio el primer acercamiento entre ellos y contó que todo comenzó de manera muy simple, a partir de una invitación pendiente que se fue demorando con el paso del tiempo. “Yo había dicho que la invitaba a tomar un café. Pasaron semanas, meses, hasta que dije: ‘Le debo un café’”, relató.

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Más adelante, detalló cómo fue aquella primera salida que terminó marcando el inicio de la relación. “Arreglamos y fuimos a tomar un café. Estuvimos una hora hablando de trabajo, de tus cosas, mis cosas, la familia. Y después dijimos de vernos más seguido. Un día cruzamos mensajes y fuimos a cenar”, explicó sobre los encuentros que los fueron acercando poco a poco.

Consultado sobre si le resultó difícil abrirse nuevamente a una relación, Carlos Monti prefirió mostrarse prudente y bajar el tono a las definiciones románticas. “Sí, pero vos te estás adelantando. Ya estás hablando de amor, de romance. Esto es una relación muy incipiente, que viene muy bien y que los dos estamos tratando de preservar porque viene muy bien”, sostuvo.

Finalmente, el conductor reconoció que atraviesa un momento de felicidad y tranquilidad personal. “Si no estuviera contento no estaría haciendo la nota. Ella también. Vamos despacio, vamos bien”, expresó, aunque aclaró que todavía no hubo presentaciones familiares ni reuniones con amigos.

Por último, al hablar de lo que desea para esta nueva etapa sentimental, Monti se sinceró: “Tranquilidad. Estar con alguien que te comprenda, que te ayude. Por eso estamos caminando por ese sendero de la tranquilidad”.

Ahora sí es verdad lo que se dice - Carlos Monti - captura Desayuno Americano

De qué manera Carlos Monti confirmó su romance con Andrea Bisso

Luego de varios meses envuelto en especulaciones sobre su vida privada, Carlos Monti decidió ponerle fin a los rumores y contar en primera persona cuál es su situación sentimental actual. El conductor y periodista de espectáculos confirmó que está comenzando una relación amorosa, a casi tres años de la muerte de su esposa, y aseguró que vive este momento con serenidad y sin apurarse.

La mujer con la que fue relacionado es Andrea Bisso, colega con quien comparte una extensa relación laboral desde hace años. El propio Monti terminó blanqueando el vínculo durante una entrevista en el ciclo radial Siempre Primicias (AM 650), donde reveló cómo se fue dando la cercanía entre ellos.

“Nos estamos conociendo desde hace muy poquito, bastante después de todo lo que inventaron hace unos meses”, afirmó el periodista, dejando en claro que las versiones que circularon anteriormente no reflejaban la realidad.

En medio de las distintas versiones que aparecieron en torno a su presente amoroso, también surgió el nombre de Nancy Duré, con quien algunos lo habían vinculado sentimentalmente. Sin embargo, Monti fue contundente al aclarar qué relación mantiene con ambas figuras del medio.

Carlos Monti y Andrea Bisso 1

“La verdad, las adoro a las dos. Andrea empezó a hacer espectáculos conmigo cuando ella trabajaba en Crónica TV y yo veía las notas. Dije: ‘Esta chica podría funcionar’, la llamé y la incorporé a América”, recordó sobre el inicio de su vínculo profesional con Bisso.

Además, despejó cualquier duda sobre Duré: “Y a Nancy, la Negra, también. La conozco de cuando era redactora en Pronto, pero con Nancy nada que ver. Somos amigos”, sostuvo el conductor de Mediodía bien arriba.

Más adelante, al referirse a este nuevo presente sentimental, Monti reconoció que siente que volvió a abrirse a la posibilidad de enamorarse. “Están dadas las condiciones”, señaló sobre esta etapa que comparte junto a Andrea Bisso, quien está separada y tiene dos hijos adolescentes.

Tiempo atrás, la propia Andrea ya había dejado algunas pistas sobre sus sentimientos cuando visitó LAM. “A Carlos lo conozco hace 30 años. Tengo ganas de volver a enamorarme. Es algo lindo para cualquiera, no solo para mí. Me parece un hombre guapo e interesante”, había dicho entonces, alimentando las versiones que hoy finalmente quedaron confirmadas.