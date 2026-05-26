Escándalo narco en Morón: encontraron cocaína en la casa de una funcionaria y ahora está prófuga

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A raíz del procedimiento, la mujer quedó formalmente imputada y se emitió un pedido de captura nacional.

En diálogo con TN, el intendente Lucas Ghi aseguró que la funcionaria fue desplazada apenas se conocieron los resultados del allanamiento. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, afirmó.

El jefe comunal también expresó su sorpresa por el caso: “Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”, sostuvo, aunque aclaró que Ortigoza había ingresado al municipio durante la gestión anterior.

La versión de la ex funcionaria prófuga

Según trascendió a la prensa, Ortigoza estaría pasando unos días en la casa de su madre y habría manifestado su intención de entregarse “cuando la situación se aclare”.

Su principal argumento es que las drogas encontradas en el allanamiento pertenecerían a una presunta pareja suya, quien habría dejado “cosas en su casa” sin que ella conociera el contenido.

la-ahora-exfuncionaria-de-moron-se-encuentra-profuga-de-la-justicia-en-el-allanamiento-en-su-casa-encontraron-armas-y-drogas-foto-captura-tn-VDA6GRNDUVDCBJUDH3CJDH7IOM La ahora exfuncionaria de Morón se encuentra prófuga de la Justicia. En el allanamiento en su casa encontraron armas y drogas. (Foto. PFA)

Mientras avanza la búsqueda, la Justicia intenta determinar si la exdirectora tenía participación directa en una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Qué dijo Lucas Ghi sobre el escándalo

El intendente de Morón explicó que la funcionaria estaba “formada y capacitada” para ocupar el cargo en el área de Género y remarcó que no había mostrado conductas sospechosas durante su paso por la gestión.

“Nunca dejamos de estar en alerta, pero lo que pasa en el ámbito privado no tenemos manera de enterarnos, a menos que nos llegue una denuncia”, señaló.

Además, remarcó que el municipio recibió denuncias anónimas que luego fueron remitidas a la fiscalía. “Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia”, aseguró.

Finalmente, Ghi dejó una definición contundente sobre el caso: “No nos va a temblar el pulso para tomar ninguna decisión si comprobamos algún caso similar”.