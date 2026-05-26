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Escándalo narco en Morón: encontraron cocaína en la casa de una funcionaria y ahora está prófuga

Luna Ortigoza se desempeñaba como directora del área de Género del distrito y actualmente permanece prófuga luego de que la Justicia ordenara su captura.

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Los allanamientos en Castelar y Merlo derivan en la detención de un sospechoso y secuestro de drogas. (Foto: PFA)

Los allanamientos en Castelar y Merlo derivan en la detención de un sospechoso y secuestro de drogas. (Foto: PFA)

Una funcionaria del municipio de Morón quedó en el centro de un escándalo judicial tras ser acusada de integrar una presunta banda narco. Se trata de Luna Ortigoza, quien se desempeñaba como directora del área de Género del distrito y actualmente permanece prófuga luego de que la Justicia ordenara su captura.

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La investigación tomó fuerza tras un allanamiento realizado en su vivienda, donde efectivos encontraron alrededor de medio kilo de cocaína. Cuando fueron a detenerla, la funcionaria no estaba en el domicilio y desde entonces es intensamente buscada.

El caso generó un fuerte impacto político en Morón y derivó en la inmediata expulsión de Ortigoza de la gestión municipal encabezada por el intendente Lucas Ghi.

La causa está en manos de la Justicia, que investiga una presunta red vinculada a la venta de drogas. Según trascendió, durante el operativo realizado en la vivienda de Ortigoza se secuestró una importante cantidad de cocaína y otros elementos de interés para la investigación.

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A raíz del procedimiento, la mujer quedó formalmente imputada y se emitió un pedido de captura nacional.

En diálogo con TN, el intendente Lucas Ghi aseguró que la funcionaria fue desplazada apenas se conocieron los resultados del allanamiento. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, afirmó.

El jefe comunal también expresó su sorpresa por el caso: “Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”, sostuvo, aunque aclaró que Ortigoza había ingresado al municipio durante la gestión anterior.

La versión de la ex funcionaria prófuga

Según trascendió a la prensa, Ortigoza estaría pasando unos días en la casa de su madre y habría manifestado su intención de entregarse “cuando la situación se aclare”.

Su principal argumento es que las drogas encontradas en el allanamiento pertenecerían a una presunta pareja suya, quien habría dejado “cosas en su casa” sin que ella conociera el contenido.

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La ahora exfuncionaria de Morón se encuentra prófuga de la Justicia. En el allanamiento en su casa encontraron armas y drogas. (Foto. PFA)

La ahora exfuncionaria de Morón se encuentra prófuga de la Justicia. En el allanamiento en su casa encontraron armas y drogas. (Foto. PFA)

Mientras avanza la búsqueda, la Justicia intenta determinar si la exdirectora tenía participación directa en una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Qué dijo Lucas Ghi sobre el escándalo

El intendente de Morón explicó que la funcionaria estaba “formada y capacitada” para ocupar el cargo en el área de Género y remarcó que no había mostrado conductas sospechosas durante su paso por la gestión.

Nunca dejamos de estar en alerta, pero lo que pasa en el ámbito privado no tenemos manera de enterarnos, a menos que nos llegue una denuncia”, señaló.

Además, remarcó que el municipio recibió denuncias anónimas que luego fueron remitidas a la fiscalía. “Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia”, aseguró.

Finalmente, Ghi dejó una definición contundente sobre el caso: “No nos va a temblar el pulso para tomar ninguna decisión si comprobamos algún caso similar”.

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