Problemas en Gran Hermano: robo desató un escándalo y podría haber sanciones

Quien salió con los tapones de punta después fue Titi Tcherkaski, que apuntó directamente contra la actitud de sus compañeros. “Piensan que los platos separados tienen algo especial y los agarran igual. Pero estaban apartados porque Andrea no puede comer sal”, explicó, visiblemente molesta.

La situación escaló todavía más cuando la mediática pidió mayor respeto por las cuestiones de salud dentro de la convivencia. “No quiero ser mala, pero los platos separados son para personas que tienen necesidades especiales, no para que cualquiera los agarre”, disparó.

En redes sociales, el episodio explotó rápidamente y muchos usuarios cuestionaron la falta de consideración dentro de la casa. Otros incluso acusaron a algunos participantes de haber actuado “a propósito” para generar conflicto y pantalla.

Horas antes, la casa ya venía revolucionada por la expulsión de Lola Tomaszeuski, una de las participantes más polémicas de esta edición. La tiktoker fue eliminada del reality por brindar información del exterior, aunque ella asegura que fue víctima de una decisión “injusta” y directamente apuntó contra la producción.

“Me querían afuera”, lanzó en un video grabado apenas llegó a su casa.

Todavía en shock, Lola aseguró que la producción actuó distinto con otros participantes que también habrían roto reglas similares. “Brian contó lo del complot y no pasó nada. Andrea dijo algo parecido a lo mío y tampoco la expulsaron”, denunció.

Además, la influencer contó que salió de la casa prácticamente sin pertenencias. “Ni un abrigo me dejaron llevarme”, reclamó.