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El Gobierno eliminó los subsidios para pasajes de micro gratis: qué cambia para las personas con condiciones especiales

La medida fue oficializada este martes y modifica un esquema vigente desde 2018. Cómo impactará en los boletos gratuitos para personas alcanzadas por distintas leyes nacionales.

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El Gobierno eliminó subsidios para pasajes de micro gratis: qué cambia para las personas con condiciones de salud especiales

El Gobierno eliminó subsidios para pasajes de micro gratis: qué cambia para las personas con condiciones de salud especiales

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas, en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer.

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La decisión fue establecida mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deja sin efecto el sistema que, desde 2018, contemplaba pagos parciales del Estado a las compañías de micros por los boletos gratuitos entregados en el marco de distintas leyes nacionales.

La medida alcanza a los beneficios previstos en la ley 22.431 de discapacidad; la ley 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera; y la ley 27.674 de protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer.

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Pasajes de micro gratis: qué cambia para las personas con condiciones de salud especiales

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la modificación no elimina el derecho a viajar gratis. Las empresas continuarán obligadas a otorgar los pasajes sin costo a los beneficiarios contemplados por esas normas.

Según explicó el texto oficial, el cambio responde al nuevo esquema regulatorio implementado a partir del Decreto 883/2024, que flexibilizó el funcionamiento del transporte automotor interjurisdiccional. Desde entonces, las empresas pueden definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, siempre bajo los estándares de seguridad vigentes.

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En ese contexto, la Secretaría de Transporte sostuvo que desaparecieron las condiciones que justificaban las compensaciones económicas estatales. “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, remarcó la resolución.

Además, se determinó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de los pasajes gratuitos.

La resolución también incorporó una cláusula transitoria para resguardar los trámites y derechos ya iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida.

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