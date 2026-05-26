El Gobierno eliminó los subsidios para pasajes de micro gratis: qué cambia para las personas con condiciones especiales

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Pasajes de micro gratis: qué cambia para las personas con condiciones de salud especiales

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la modificación no elimina el derecho a viajar gratis. Las empresas continuarán obligadas a otorgar los pasajes sin costo a los beneficiarios contemplados por esas normas.

Según explicó el texto oficial, el cambio responde al nuevo esquema regulatorio implementado a partir del Decreto 883/2024, que flexibilizó el funcionamiento del transporte automotor interjurisdiccional. Desde entonces, las empresas pueden definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, siempre bajo los estándares de seguridad vigentes.

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En ese contexto, la Secretaría de Transporte sostuvo que desaparecieron las condiciones que justificaban las compensaciones económicas estatales. “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, remarcó la resolución.

Además, se determinó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de los pasajes gratuitos.

La resolución también incorporó una cláusula transitoria para resguardar los trámites y derechos ya iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida.