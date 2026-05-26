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La confesión más cruda de Flor Vigna tras su diagnostico de "muerte" que recibió

Flor Vigna sorprendió con una dura frase tras comunicar su disgnóstico terminal. Mirala.

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La confesión más cruda de Flor Vigna tras su diagnostico de muerte que recibió

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena después de revelar que le detectaron un quiste en la cabeza durante estudios médicos de rutina. Pero más allá del diagnóstico, lo que más impactó fue la profunda reflexión personal que compartió en sus redes sociales y la drástica decisión que tomó para cambiar su vida.

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La cantante y actriz publicó un video en Instagram donde habló por primera vez sobre el momento que atraviesa y dejó frases cargadas de emoción, angustia y transformación personal.

“Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza. Tranquilos, ya lo estoy tratando. Y me prometí a mí misma no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba”, expresó Flor en el inicio del mensaje que rápidamente explotó en redes.

Sin embargo, el foco del posteo no estuvo solo en la enfermedad, sino en todo lo que asegura haber descubierto sobre sí misma después del diagnóstico.

“Quiero tirar varias partes de mí a la mier...”, lanzó sin filtro. Y enseguida explicó que ya no quiere seguir siendo “la versión obediente”, “la que se adapta para no incomodar” ni “la que prefería caer bien antes que sentirse libre”.

Con una mezcla de vulnerabilidad y bronca acumulada, Flor habló del desgaste emocional que sufrió durante años por intentar encajar y agradar a todos. “Uno se va domesticando para encajar. Y en ese intento del síndrome de la niña buena, me voy achicando”, reflexionó.

La artista también dejó una frase contundente sobre los vínculos que la marcaron. “Siempre fui yo la que daba, la que sostenía todo, pero nunca recibía nada”, escribió, despertando especulaciones entre sus seguidores sobre relaciones pasadas y heridas personales que todavía arrastra.

En otro tramo del mensaje, dejó en claro que atraviesa una etapa de cambio absoluto. “No quiero gustarle a todos. Quiero gustarme más a mí. Y el que se tenga que ir, que se vaya”.

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La confesión generó una catarata de reacciones y mensajes de apoyo. Muchos usuarios destacaron la crudeza de sus palabras y el fuerte impacto emocional que tuvo en ella el diagnóstico médico.

Además, Flor reveló que el momento en que recibió la noticia fue devastador. En diálogo con Puro Show, contó que el médico fue extremadamente brusco al comunicarle el resultado de los estudios.

“El doctor cero tacto, me lo tiró de una. Me asustó con mi vida. Me anunció la muerte”, recordó la artista, todavía movilizada por aquella situación.

Según explicó, el hallazgo apareció mientras se realizaba chequeos médicos para participar del evento Supernova Génesis 2026 en México. Aunque aclaró que ya está en tratamiento y que intenta mantenerse positiva, reconoció que atravesó días muy difíciles.

Lejos de esconderse, Flor decidió convertir el golpe en una especie de renacimiento personal. “Sé que crecer duele, pero no crecer duele más”, escribió en una de las frases más compartidas de su descargo.

Y cerró con una decisión tajante: “Ya no me voy a tratar mal. A partir de ahora me quiero más a mí que al resto”.

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