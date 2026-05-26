Conmoción: un tren embistió un micro y hay cuatro muertos, entre ellos dos chicos

Desde Infrabel, la empresa que administra la red ferroviaria belga, explicaron que el tren debía detenerse en la siguiente estación, ubicada a aproximadamente un kilómetro del lugar del impacto.

“El choque fue extremadamente violento”, indicó Frédéric Sacré, vocero de la compañía, quien habló de un “balance dramático”.

Según detallaron, las luces del cruce estaban en rojo y las barreras bajas cuando ocurrió la colisión. También precisaron que el conductor del tren intentó activar el sistema de frenado de emergencia, aunque no logró evitar el impacto.

Las autoridades ahora buscan determinar cómo pudo producirse el accidente pese a las medidas de seguridad activadas. “Estamos tratando de comprender qué ocurrió. Pero hoy nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”, señalaron desde la operadora ferroviaria.

El estremecedor relato de un pasajero

Uno de los pasajeros del tren relató los segundos posteriores al choque y describió la escena como caótica. “Todo pasó en segundos. Sentimos un golpe muy fuerte y una de las ventanas delanteras del tren explotó”, contó Jens, un testigo que viajaba en la formación.

El hombre aseguró que una persona habría salido despedida de la combi tras el impacto.

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El mensaje de las autoridades

El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, expresó sus condolencias a través de redes sociales y calificó el episodio como un “trágico accidente”.

“Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Les deseo mucha fuerza a los heridos”, escribió.

También se pronunció la ministra flamenca de Educación, Zuhal Demir, quien definió la noticia como “desgarradora” y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia que participaron del operativo.