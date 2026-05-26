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Conmoción: un tren embistió un micro y hay cuatro muertos, entre ellos dos chicos

El violento choque ocurrió en un paso a nivel. Investigan cómo se produjo el accidente, ya que las barreras estaban bajas y las señales funcionaban correctamente.

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Horror: un tren embistió una combi escolar y murieron dos chicos y dos adultos

Horror: un tren embistió una combi escolar y murieron dos chicos y dos adultos

Una tragedia sacudió este martes a Bélgica luego de que un tren embistiera a una combi escolar en un paso a nivel de la localidad de Buggenhout, en la región de Flandes. Como consecuencia del impacto murieron cuatro personas: dos nenes, el chofer del vehículo y un acompañante.

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G. tiene 11 años y estaba dentro del micro al momento del ataque. (Foto: gentileza Mi8)

De acuerdo con medios locales, en la combi viajaban siete chicos que se dirigían a una escuela de educación especial. El accidente ocurrió cerca de las 08:08, cuando la formación ferroviaria impactó de lleno contra el transporte escolar.

El ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, confirmó que entre las víctimas fatales se encontraban “dos niños, el conductor del autobús escolar y el acompañante”. Además, aseguró que el paso a nivel estaba correctamente señalizado y cerrado al momento del choque.

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“Tenemos imágenes que lo demuestran”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

Desde Infrabel, la empresa que administra la red ferroviaria belga, explicaron que el tren debía detenerse en la siguiente estación, ubicada a aproximadamente un kilómetro del lugar del impacto.

“El choque fue extremadamente violento”, indicó Frédéric Sacré, vocero de la compañía, quien habló de un “balance dramático”.

Según detallaron, las luces del cruce estaban en rojo y las barreras bajas cuando ocurrió la colisión. También precisaron que el conductor del tren intentó activar el sistema de frenado de emergencia, aunque no logró evitar el impacto.

Las autoridades ahora buscan determinar cómo pudo producirse el accidente pese a las medidas de seguridad activadas. “Estamos tratando de comprender qué ocurrió. Pero hoy nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”, señalaron desde la operadora ferroviaria.

El estremecedor relato de un pasajero

Uno de los pasajeros del tren relató los segundos posteriores al choque y describió la escena como caótica. “Todo pasó en segundos. Sentimos un golpe muy fuerte y una de las ventanas delanteras del tren explotó”, contó Jens, un testigo que viajaba en la formación.

El hombre aseguró que una persona habría salido despedida de la combi tras el impacto.

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El mensaje de las autoridades

El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, expresó sus condolencias a través de redes sociales y calificó el episodio como un “trágico accidente”.

“Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Les deseo mucha fuerza a los heridos”, escribió.

También se pronunció la ministra flamenca de Educación, Zuhal Demir, quien definió la noticia como “desgarradora” y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia que participaron del operativo.

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