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Confirmación oficial: murió una histórica figura de Boca y hay conmoción total

Boca de luto: murió una histórica figura, el club quedó devastado e hizo una dolorosa despedida. Enterate.

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Confirmación oficial: murió una histórica figura de Boca y hay conmoción total

El fútbol argentino amaneció golpeado por una noticia devastadora. Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros con pasado en Boca Juniors, Racing, Vélez y Tigre, murió este martes a los 55 años después de enfrentar una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

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La confirmación oficial generó una enorme conmoción en el mundo del deporte y especialmente en Boca, donde supo convertirse en una figura muy querida puertas adentro del club y también por los hinchas.

En las últimas semanas, Gayoso había sido internado en el Sanatorio Mitre tras sufrir un cuadro de neumonía que complicó todavía más su delicado estado de salud.

La noticia terminó de romper corazones con el mensaje que publicó su hijo Fran para despedirlo: “Hasta siempre, campeón. Te voy a extrañar toda mi vida, descansá en paz”.

Tras conocerse la muerte de Gayoso, en el predio de Boca Juniors en Ezeiza las banderas fueron colocadas a media asta en señal de duelo.

El gesto reflejó el enorme cariño que el club tenía por quien fue una pieza fundamental en el trabajo con los arqueros y uno de los hombres más respetados dentro del cuerpo técnico.

Durante la Copa Libertadores 2023, los hinchas habían reconocido especialmente su trabajo junto a Sergio “Chiquito” Romero, clave en las históricas definiciones por penales que llevaron al equipo de Jorge Almirón hasta la final continental.

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La despedida oficial de Boca fue emotiva: “Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución”.

El mensaje cerró con una frase que conmovió a todos: “¡Hasta siempre, Fer!”.

El año pasado, Fernando Gayoso había contado públicamente que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa que ya le impedía mover los brazos y le dificultaba caminar. A pesar del diagnóstico devastador, siguió trabajando en Boca gracias a una función adaptada que le permitió continuar ligado al fútbol y acompañando a los juveniles del club.

En una entrevista estremecedora brindada meses atrás, recordó el momento exacto en que recibió la noticia. “Cuando el médico me dijo que probablemente era ELA, dije: ‘Acá se terminó todo’”.

La confesión impactó por la crudeza con la que describió su miedo y su angustia: “Se me puso todo negro y no podía caminar”.

Con el correr del tiempo, Gayoso contó que encontró fuerzas en su familia, en el fútbol y en el apoyo de la gente. En mayo de 2025, el ex entrenador habló sobre cómo convivía diariamente con el avance de la enfermedad. “No puedo mover los brazos y tengo dificultad para caminar”, reveló.

También expresó su bronca por el impacto físico que la ELA tuvo sobre su cuerpo: “Viví toda mi vida de los brazos, las manos y las piernas… y fue lo primero que me atacó esta enfermedad”.

A pesar de todo, nunca perdió el vínculo con Boca ni con el fútbol, algo que consideraba fundamental para sostenerse emocionalmente.

La tragedia ya había golpeado duramente a Gayoso a principios de este año, cuando murió su esposa, Silvina Mazza. El mensaje que publicó entonces había generado enorme tristeza. “30 años caminando juntos, en las buenas y en las malas… hoy me toca despedirte solo por un rato”.

En sus últimas entrevistas, Gayoso también había destacado el apoyo que recibió de Juan Román Riquelme y de Boca desde que contó públicamente que tenía ELA: “Se portó excelente conmigo. Siempre estuvo cerca”.

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