Confirmación oficial: murió una histórica figura de Boca y hay conmoción total

Tras conocerse la muerte de Gayoso, en el predio de Boca Juniors en Ezeiza las banderas fueron colocadas a media asta en señal de duelo.

El gesto reflejó el enorme cariño que el club tenía por quien fue una pieza fundamental en el trabajo con los arqueros y uno de los hombres más respetados dentro del cuerpo técnico.

Durante la Copa Libertadores 2023, los hinchas habían reconocido especialmente su trabajo junto a Sergio “Chiquito” Romero, clave en las históricas definiciones por penales que llevaron al equipo de Jorge Almirón hasta la final continental.

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La despedida oficial de Boca fue emotiva: “Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución”.

El mensaje cerró con una frase que conmovió a todos: “¡Hasta siempre, Fer!”.

El año pasado, Fernando Gayoso había contado públicamente que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa que ya le impedía mover los brazos y le dificultaba caminar. A pesar del diagnóstico devastador, siguió trabajando en Boca gracias a una función adaptada que le permitió continuar ligado al fútbol y acompañando a los juveniles del club.

En una entrevista estremecedora brindada meses atrás, recordó el momento exacto en que recibió la noticia. “Cuando el médico me dijo que probablemente era ELA, dije: ‘Acá se terminó todo’”.

La confesión impactó por la crudeza con la que describió su miedo y su angustia: “Se me puso todo negro y no podía caminar”.

Con el correr del tiempo, Gayoso contó que encontró fuerzas en su familia, en el fútbol y en el apoyo de la gente. En mayo de 2025, el ex entrenador habló sobre cómo convivía diariamente con el avance de la enfermedad. “No puedo mover los brazos y tengo dificultad para caminar”, reveló.

También expresó su bronca por el impacto físico que la ELA tuvo sobre su cuerpo: “Viví toda mi vida de los brazos, las manos y las piernas… y fue lo primero que me atacó esta enfermedad”.

A pesar de todo, nunca perdió el vínculo con Boca ni con el fútbol, algo que consideraba fundamental para sostenerse emocionalmente.

La tragedia ya había golpeado duramente a Gayoso a principios de este año, cuando murió su esposa, Silvina Mazza. El mensaje que publicó entonces había generado enorme tristeza. “30 años caminando juntos, en las buenas y en las malas… hoy me toca despedirte solo por un rato”.

En sus últimas entrevistas, Gayoso también había destacado el apoyo que recibió de Juan Román Riquelme y de Boca desde que contó públicamente que tenía ELA: “Se portó excelente conmigo. Siempre estuvo cerca”.