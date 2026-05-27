Netflix estrenó la segunda temporada de su serie más vista y apenas tiene 6 capítulos

Asesinato para principiantes Netflix 1

Netflix confirmó que la segunda temporada llegará internacionalmente luego de su estreno inicial en BBC iPlayer, en Reino Unido.

La nueva entrega buscará sostener el éxito de la primera temporada, que generó miles de comentarios en redes sociales y se convirtió en uno de los títulos juveniles más recomendados dentro del catálogo de la plataforma.

De qué trata "Asesinato para principiantes" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Bajo la sombra de asesinatos sin resolver que oscurece su tranquilo pueblo inglés, una adolescente se convierte en una detective aficionada decidida a descubrir la verdad".

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la audiencia fue la manera en la que la serie mezcló una investigación criminal clásica con problemas típicos de la adolescencia. La ficción construyó una atmósfera donde cada personaje parecía esconder algo.

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La protagonista, Pip Fitz-Amobi, comenzó investigando un crimen como parte de un proyecto escolar. Sin embargo, la búsqueda de respuestas terminó exponiendo una red de mentiras mucho más profunda de lo que imaginaba.

La primera temporada siguió el caso de Andie Bell, una joven cuya muerte conmocionó a toda la comunidad. La policía había cerrado rápidamente la investigación y señaló a Sal Singh como responsable del asesinato. Pero Pip encontró inconsistencias en la versión oficial y decidió reconstruir el caso por su cuenta.

A partir de entrevistas, archivos y testimonios de vecinos de Little Kilton, la protagonista descubrió información oculta que modificó completamente la percepción sobre los hechos. Ese tono oscuro, combinado con conflictos sentimentales y familiares, terminó siendo uno de los puntos más valorados por los seguidores de la serie.

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Cómo será "Asesinato para principiantes: temporada 2"

La nueva entrega retomará la historia después del juicio contra Max Hastings. Luego de los acontecimientos de la primera temporada, Pip intentará alejarse de las investigaciones criminales y recuperar cierta normalidad dentro de su vida cotidiana. Sin embargo, la desaparición de Jamie Reynolds cambiará completamente sus planes.

Jamie es músico dentro de la comunidad local y hermano de Connor Reynolds. Su repentina desaparición abrirá una nueva investigación mucho más oscura y personal para la protagonista.

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Netflix adelantó que el caso pondrá nuevamente a Pip frente a situaciones extremas y revelará nuevos secretos escondidos dentro de Little Kilton.

La serie también mostrará el desgaste psicológico que atraviesa la protagonista después de todo lo ocurrido anteriormente. El impacto emocional de los casos comenzará a reflejarse con más fuerza en sus decisiones y relaciones personales.

El elenco principal de "Asesinato para principiantes"

Emma Myers

Zain Iqbal

Henry Ashton

Asha Banks

Yali Topol Margalith

Jude Morgan-Collie

Misia Butler

Eden H Davies

Jack Rowan

Freddie England

Tráiler oficial de "Asesinato para principiantes: segunda temporada" en Netflix