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Netflix estrenó la segunda temporada de su serie más vista y apenas tiene 6 capítulos

Esta serie de Netflix sumó una nueva temporada en la plataforma con más secretos y una trama que promete sorprender a los fans del thriller.

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Netflix estrenó la segunda temporada de su serie más vista y apenas tiene 6 capítulos. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la segunda temporada de su serie más vista y apenas tiene 6 capítulos. (Foto: Archivo)

La serie de Netflix "Asesinato para principiantes" estrenó su esperada segunda temporada este 27 de mayo y busca repetir el fenómeno que convirtió a la producción en uno de los thrillers juveniles más vistos de los últimos años dentro del streaming. Basada en las novelas de Holly Jackson, la ficción retomará la historia de Pip Fitz-Amobi luego del impactante cierre de la primera entrega.

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La plataforma apuesta nuevamente por una combinación de drama adolescente, tensión psicológica y secretos familiares, una fórmula que logró posicionar a la serie entre las más comentadas del género criminal juvenil. Esta nueva entrega cuenta con seis episodios y mantiene el formato de lanzamiento completo, con todos los capítulos disponibles desde el primer día.

Netflix apuesta otra vez por uno de sus thrillers más exitosos

Durante los últimos años, las series centradas en crímenes e investigaciones crecieron de manera sostenida dentro de las plataformas de streaming. En ese escenario, Asesinato para principiantes consiguió destacarse gracias a una narrativa cargada de suspenso y personajes atravesados por conflictos emocionales complejos.

La producción adaptó las novelas escritas por Holly Jackson y logró captar rápidamente la atención del público adolescente y adulto. La historia se desarrolló en Little Kilton, un pueblo ficticio marcado por secretos, sospechas y relaciones tensamente conectadas entre sí.

Asesinato para principiantes Netflix 1

Netflix confirmó que la segunda temporada llegará internacionalmente luego de su estreno inicial en BBC iPlayer, en Reino Unido.

La nueva entrega buscará sostener el éxito de la primera temporada, que generó miles de comentarios en redes sociales y se convirtió en uno de los títulos juveniles más recomendados dentro del catálogo de la plataforma.

De qué trata "Asesinato para principiantes" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Bajo la sombra de asesinatos sin resolver que oscurece su tranquilo pueblo inglés, una adolescente se convierte en una detective aficionada decidida a descubrir la verdad".

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la audiencia fue la manera en la que la serie mezcló una investigación criminal clásica con problemas típicos de la adolescencia. La ficción construyó una atmósfera donde cada personaje parecía esconder algo.

Asesinato para principiantes Netflix 2

La protagonista, Pip Fitz-Amobi, comenzó investigando un crimen como parte de un proyecto escolar. Sin embargo, la búsqueda de respuestas terminó exponiendo una red de mentiras mucho más profunda de lo que imaginaba.

La primera temporada siguió el caso de Andie Bell, una joven cuya muerte conmocionó a toda la comunidad. La policía había cerrado rápidamente la investigación y señaló a Sal Singh como responsable del asesinato. Pero Pip encontró inconsistencias en la versión oficial y decidió reconstruir el caso por su cuenta.

A partir de entrevistas, archivos y testimonios de vecinos de Little Kilton, la protagonista descubrió información oculta que modificó completamente la percepción sobre los hechos. Ese tono oscuro, combinado con conflictos sentimentales y familiares, terminó siendo uno de los puntos más valorados por los seguidores de la serie.

Asesinato para principiantes Netflix 3

Cómo será "Asesinato para principiantes: temporada 2"

La nueva entrega retomará la historia después del juicio contra Max Hastings. Luego de los acontecimientos de la primera temporada, Pip intentará alejarse de las investigaciones criminales y recuperar cierta normalidad dentro de su vida cotidiana. Sin embargo, la desaparición de Jamie Reynolds cambiará completamente sus planes.

Jamie es músico dentro de la comunidad local y hermano de Connor Reynolds. Su repentina desaparición abrirá una nueva investigación mucho más oscura y personal para la protagonista.

Asesinato para principiantes Netflix 4

Netflix adelantó que el caso pondrá nuevamente a Pip frente a situaciones extremas y revelará nuevos secretos escondidos dentro de Little Kilton.

La serie también mostrará el desgaste psicológico que atraviesa la protagonista después de todo lo ocurrido anteriormente. El impacto emocional de los casos comenzará a reflejarse con más fuerza en sus decisiones y relaciones personales.

El elenco principal de "Asesinato para principiantes"

  • Emma Myers
  • Zain Iqbal
  • Henry Ashton
  • Asha Banks
  • Yali Topol Margalith
  • Jude Morgan-Collie
  • Misia Butler
  • Eden H Davies
  • Jack Rowan
  • Freddie England

Tráiler oficial de "Asesinato para principiantes: segunda temporada" en Netflix

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