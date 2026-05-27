En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Escándalo por un detalle en un video de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, en la noche porteña

Viralizaron un video de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, y quedó expuesto por un detalle inesperado: Mirá por qué tanta polémica.

Banner Seguinos en google DESK
Escándalo por un detalle en un video de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, en la noche porteña

Valentino López volvió a quedar en el centro de todas las miradas. El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López fue captado el sábado por la noche en un reconocido boliche porteño junto a una joven y las imágenes rápidamente empezaron a viralizarse en redes sociales.

Leé también Descubrieron un movimiento de la China Suárez y piden que se le advirta a la esposa de un futbolista
descubrieron un movimiento de la china suarez y piden que se le advirta a la esposa de un futbolista

El joven de 17 años, que actualmente juega en las inferiores de River Plate, fue visto muy cerca de una chica identificada como Lucía Cort, con quien habría compartido gran parte de la noche.

Pero eso no fue todo. Según trascendió, ambos se habrían ido juntos del lugar, un dato que disparó rumores, comentarios y un verdadero revuelo entre los seguidores de la familia más mediática del país.

Las imágenes del adolescente en plena salida nocturna generaron una ola de reacciones y muchos usuarios compararon su actitud con la juventud de sus padres, conocidos durante años por su intensa vida mediática y nocturna.

“Valentino sigue los pasos de Wanda y Maxi”, comentaron en redes luego de que circularan versiones que aseguran que el joven suele frecuentar ese boliche y mostrarse muy cercano con distintas chicas.

image
Valentino y su ex, Carola

Valentino y su ex, Carola

Aunque él mantiene un perfil mucho más bajo que el resto de su familia, esta vez quedó completamente expuesto por los videos que comenzaron a compartirse durante el fin de semana. En las imágenes que circularon, Valentino aparece relajado, disfrutando de la salida junto a amigos y acompañado por la joven, quien rápidamente fue identificada por usuarios en redes sociales.

La supuesta salida juntos del boliche terminó alimentando aún más las especulaciones y convirtió el tema en uno de los más comentados entre fanáticos del mundo del espectáculo y del fútbol.

Mientras algunos defendieron al adolescente asegurando que “está viviendo una etapa normal para su edad”, otros cuestionaron la exposición mediática que rodea constantemente a los hijos de Wanda Nara.

image

La viralización del video ocurre en un momento muy particular para la familia Nara-López. En estos días, Maxi López regresó al país junto a su esposa Daniela Christiansson y las dos hijas que tienen en común para instalarse una temporada en la Argentina.

El dato no pasó desapercibido porque, por primera vez en muchos años, Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi vuelven a coincidir en la misma ciudad después de la escandalosa separación que marcó a toda la familia.

A pesar de las polémicas y las fuertes internas del pasado, el vínculo familiar logró acomodarse con el tiempo y que hoy mantienen una convivencia mucho más cercana por el bienestar de los chicos.

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
El detalle escandaloso en la denuncia de Fernanda Callejón contra su ex: "No puede ser casualidad"
Cuál es el electrodoméstico de la cocina que recomiendan desconectar para evitar un incendio
Gases intestinales: cuántas veces al día es normal expulsarlos y cuándo pueden ser una señal de alerta

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar