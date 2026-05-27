Escándalo por un detalle en un video de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, en la noche porteña

“Valentino sigue los pasos de Wanda y Maxi”, comentaron en redes luego de que circularan versiones que aseguran que el joven suele frecuentar ese boliche y mostrarse muy cercano con distintas chicas.

image Valentino y su ex, Carola

Aunque él mantiene un perfil mucho más bajo que el resto de su familia, esta vez quedó completamente expuesto por los videos que comenzaron a compartirse durante el fin de semana. En las imágenes que circularon, Valentino aparece relajado, disfrutando de la salida junto a amigos y acompañado por la joven, quien rápidamente fue identificada por usuarios en redes sociales.

La supuesta salida juntos del boliche terminó alimentando aún más las especulaciones y convirtió el tema en uno de los más comentados entre fanáticos del mundo del espectáculo y del fútbol.

Mientras algunos defendieron al adolescente asegurando que “está viviendo una etapa normal para su edad”, otros cuestionaron la exposición mediática que rodea constantemente a los hijos de Wanda Nara.

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La viralización del video ocurre en un momento muy particular para la familia Nara-López. En estos días, Maxi López regresó al país junto a su esposa Daniela Christiansson y las dos hijas que tienen en común para instalarse una temporada en la Argentina.

El dato no pasó desapercibido porque, por primera vez en muchos años, Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi vuelven a coincidir en la misma ciudad después de la escandalosa separación que marcó a toda la familia.

A pesar de las polémicas y las fuertes internas del pasado, el vínculo familiar logró acomodarse con el tiempo y que hoy mantienen una convivencia mucho más cercana por el bienestar de los chicos.