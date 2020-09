Nacho Goano y Celeste Muriega conducirán juntos un noticiero: “Siempre está bien estar en un clásico”

Celeste

“Crónica es un clásico y siempre está bien estár en un clásico”, comenzó diciendo Nacho Goano que desde el lunes se pondrá al frente junto a Celeste Muriega al programa “Crónica central”, de 22 a 00.

La apuesta es nada menos que en un horario central por lo que les tocará jugar con noticias de todo tipo y color, pero ambos creen que están en un momento óptimo de sus carreras para hacerlo.

“Me veo muy bien frente al noticiero. Me llega en un momento de mucha madurez desde la parte laboral y desde mi parte periodística, puede abordar un montón de temas. Me veo genial y tengo las mejores expectativas: espero hasta poder dar una sorpresa y que digan ´mirá que buena revelación que este pibe -que lo veíamos por el lado del deporte o el entretenimiento- pueda estar ahora al frente de un segmento de noticias´”, explicó Nacho.

“Sumarme a Crónica para mi es tener algo más en el currículum de los 30 años de profesión que tengo y me llena de alegría. A priori no soy muy del perfil de Crónica, pero el canal tiene modificaciones, cambio de dinámicas, y quizás por ahí vine: en búsqueda de la renovación que frente a un noticiero puedo llegar a un sub 40”, afirmó.

Por su parte, Celeste también contó que siente que a su desempeño en distintos programas le dieron el rodaje suficiente para llegar al prime time y poder estar a la altura. “Tuve la oportunidad de hacer bastante periodismo. Me tocaron los móviles de ´Desayuno americano´, América, cuando estaba haciendo temporada en Mar del Plata (2017). Hice ´Bien argentino´, por Magazine TV, donde tenía mi segmento ´La cartelera´ que le hacía nota a los artistas nacionales. Además, hice ´Fort night show´ (el recordado ciclo de Ricardo Fort, 2011) donde hacía móviles además de bailar”, recordó.

Sin embargo, la morocha ya militó con las noticias en Canal 26 primera a la tarde junto a Daniel Mollo y luego en el horario central de ese canal, al que luego se sumó Romina Malaspisna dejándola un poco rezagada. Pero eso ya es pasado para Celeste que ahora se lucirá en las noches del canal de San Telmo: “El cambio de canal es algo muy renovador, distinto. Me encanta, en un canal que me siento muy cercana a la gente, a la familia, a ese publico hermoso”.

“Todos los cambios simbolizan crecimiento y este es uno. Tener el horario central da mucha responsabilidad pero tengo fe que el producto va a resultar, a la gente le va a gustar y nos va a aceptar en sus casas y nosotros vamos a dar todo para que así sea”, contó.

“El horario de cierre del día y comienzo del día siguiente, son ese tipo de programas que dejan agenda para el día siguiente… Tal vez las dos horas del comienzo del otro día puede ser una continuidad de eso que estábamos haciendo”, analizó Goano.

“Será un noticiero con columnistas especializados cada uno en sus temas, no es panelismo”, advirtió el periodista y agregó: “La idea es que sea ágil, que pueda entretener a la gente y no la angustie: eso seguro. Pero la idea es que tenga dinámica y que no sea difícil contar lo que ocurre, no va a haber palabras raras, todos van a poder entender lo que pasá”.

Por otra parte, será la primera vez que los periodistas se juntan en un programa pero creen que congeniarán muy bien: “Celeste es una chica con muchísimo potencial, ganas, frescura y va a estar muy bien. La frase es que estamos conociéndonos y al aire nos conoceremos más”, anheló Goano y Muriega le dio la razón: “En un genio, se su mano me siento muy resguardada. Nos llevamos muy bien. Soy una esponja y me gusta aprender de mis compañeros”.

El noticiero es una coproducción del canal con Ombú contenidos, la productora que dirige Hernán Delorenzi. La firma tiene ocho años de experiencia pero será la primera vez que haga una apuesta televisiva en vivo ya antes estuvieron más enfocados a documentales y videos institucionales.