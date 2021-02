Nancy Pazos sobre el grave estado de salud de Karina Gao: "Decidieron entubarla para que ella y el bebé dejaran de sufrir"

Nancy Pazos

Karina Gao, la cocinera del ciclo que conduce Florencia Peña se encuentra internada hace más de una semana con coronavirus.

La integrante de "Flor de equipo" (Telefe) que está embarazada de su tercer hijo, empeoró en las últimas horas y reveló que iba a ser inducida a un coma farmacológico.

Y este viernes, Flor Peña no pudo evitar las lágrimas cuando comunicó en su programa que su compañera atraviesa este delicado momento.

Llorando y mirando a cámara, Flor manifestó: “Es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría no la está pasando bien”.

“Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de covid. Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”, añadió.

Karina Gao

“Ella nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido esto porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos. El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave”, indicó Flor.

Luego Nancy Pazos detalló el complicado cuadro de salud de su compañera: “Kari detecta que tiene fiebre el miércoles pasado, le da positivo el hisopado, ya no tenía olfato. La empiezan a tratar en la casa. A los tres días de fiebre deciden internarla. Pasó internada 4 días, la fiebre seguía sin ceder, hace 48 hs la mandan a terapia por prevención y la última tomografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones es muy complejo”.

Y explicó: “Cuando ya el embarazo está avanzado como el de ella, que está de 25 semanas, el bebé necesita tanto oxígeno como la mamá. Los médicos no lo pueden creer, me dijeron desde Osde que es el primer caso de una embarazada que se les complica tanto. El gran tema es que los pulmones de Kari están muy atacados por el covid y decidieron entubarla para que ella, sus órganos y su bebé dejaran de sufrir”.

“Los médicos deciden entubarla porque el bebé y ella necesitan oxígeno. Y ya su cuerpo estaba muy vencido por el esfuerzo de conseguir oxigenarse ella y al bebé. La situación es compleja, queda rezar y todo lo que están haciendo los médicos en el Otamendi. La hipótesis es que a ellos les tocó una cepa bastante compleja porque el marido también está con una fiebre persistente hace cuatro días y uno de los mellizos también tiene fiebre”, cerró Nancy.