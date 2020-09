Natalia Oreiro contó que fue víctima de bullying: "Me esperaban para agarrarme"

Oreiro

Natalia Oreiro reveló que cuando era chica fue víctima de bullying en el colegio al que asistía en Montevideo.

"Entonces no existían las redes, todo era más pequeño. Empecé a trabajar a los 12 años y era una rareza", señaló la actriz y cantante uruguaya.

Luego detalló las agresiones que sufrió: "Me escribían cosas en las paredes, en los baños, me esperaban para agarrarme". Más allá de los ataques que recibía, ella siempre se mostraba conciliadora.

"Siempre esquivé el conflicto, pero en algún momento tuve que enfrentar la situación y nunca más me volvieron a molestar. Más allá de eso, siempre fui muy sociable", remarcó Oreiro en una nota con el diario La Nación.

Por último, dijo que supo cómo manejarlo para que las agresiones no la afectaran. "Sentí lo que hoy llamamos bullying pero no me afectó... Y en algún punto comprendía la molestia de llamar tanto la atención, pero no me enroscaba”, manifestó.