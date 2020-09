La furia de la actriz que quedó afuera de la segunda temporada de "Pequeña Victoria": "Me volaron"

View this post on Instagram

Bello saber que Pequeña Victoria está nominada a los @iemmys Premios Emmy Internacional. Una pena que esta segunda parte no me haya integrado al plan. Hay otros autores, no mas casa Diana y no mas Selvita. Sabor agridulce. Hasta julio formaba parte de este proyecto. Hasta hace un par semanas, en menor medida tambien iba a participar. Súbitamente ya no. Comunico el caso porque ni @telefe ni @ci_telefe se han hecho cargo de la expectativa laboral ni del perjuicio que ocasiona que otros proyectos no me sumen porque suponen que integro este. Hay decisiones argumentales comprensibles, pero deben ir acompañadas de una conducta comercial, humana y ética acorde con las normas correspondientes. Saludo a mis hermosas compañeras con las que nos unirán siempre encuentros, amor, conversa y copas. Y a la talentosa y aguerrida @kekahalvorsen que llenó de sustancia este proyecto. Felicito a @danielburmanok Agradezco a todxs lxs espectadxres que me escribieron adhiriendo e identificandose con mi personaje. Y celebro haber ayudado a muchas mujeres a deshacerse de porciones de vida ineficaces y atreverse a lo nuevo. Es increíble lo que puede un rol constructivo. Me despido hasta la vista amigos. Y brindo por nuevas historias y nuevos caminos. 🖖🏻 @darioturo @guillermo.pendino #pequeñavictoria #PequeñaVictoria