Nati Jota pidió disculpas por sus tuits racistas y discriminatorios: "Tenía 15 años y la moda era un humor negro"

Nati Jota

Integrantes de "Los Pumas" están en el centro de la polémica social por algunos mensajes de años atrás en Twitter donde discriminan y realizan actos de xenofobia.

Por esto, la UAR determinó quitarle la cinta de capitán a Pablo Matera y suspender de manera provisoria a él y otros dos jugadores, Guido Petti y Santiago Socino.

Los Pumas

En este marco, circuló en redes sociales mensajes de hace unos años de Nati Jota donde realiza actos de discriminación.

La influencer grabó un video ante la viralización de los mismos y explicó el contexto de esos antiguas manifestaciones al límite.

“En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable", indicó.

Y añadió: "No digo que antes no. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”.

Nati Jota

“Siempre supe que andaba por ahí. Hoy en día me avergüenza leerlos, obvio”, continuó Jota.

Y fundamentó: “En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”.