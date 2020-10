Norman Briski criticó a su ex, Nacha Guevara: "Es un talento que tendría que estar cantando otras cosas"

Norman Briski

El autor, actor y maestro de teatro, Norman Briski estuvo en "Jubilados tv" (domingos 09.00hs por A24) y lanzó una mirada crítica sobre la participación de Nacha Guevara en el jurado de "Cantando 2020", como también para el resto de los jurados.

"¿Te gusta lo que está haciendo Nacha en Cantando por un sueño?", preguntó Andrea Falcone. A lo que Briski arremetió: "Nacha es un talento que tendría que estar cantando otras cosas. No como crítica, porque tal vez, cada uno está atravesando determinados temas que son muy respetables. Pero hay tanto talento sentado, mirando “exitosos”. Sería bueno que se recuerde que fueron fundamentales para las estéticas rebeldes, para las estéticas que estaban cantando a Benedetti, cantando a gente que tenía cosas para cambiar el mundo. Uno extraña el talento vinculado a la rebeldía, sin rebeldía no hay canción".

Nacha Guevara

Por si quedaba alguna duda, con mucho decoro, volvió a lanzar otro picante comentario. "La vemos a Nacha ahí, que es un milagro de la naturaleza...", sugirió Falcone. A lo que Briski remató: "Porque los modelos de perseverancia son para durar y la cuestión no es durar. La cuestión es vivir intensamente. Yo no estaría buscando mi escultura, mi rostridad, si supiera que no tengo nada intenso para vivir. Pero si vos estas volcada a la pasión de lo que sea, a una causa, no te va a importar mucho la pinta que tendrá la belleza de tu lucha".

Por último, el actor, siempre polémico e involucrado con causas sociales, se refirió a la toma de terrenos en Guernica: "La ocupación de tierras, que como siempre dije, no es una ocupación, porque los han rajado de todos lados. No les queda otro remedio que buscar un lugar para construir su techo. Ojalá que se pueda pensar que es indispensable una solución para tantas familias, que no solamente buscan techo, buscan trabajo y la idea de criminalizarlos es una idea que solamente pueden tener aquellos que les sobra y tienen miedo de la pobreza".