La novia de Alejandro Fantino, Coni Mosqueira, reveló el resultado de su hisopado por COVID-19

El sábado por la noche, desde su cuenta de Instagram, Alejandro Fantino anunció que le dio positivo el resultado del hisopado que se hizo ese mismo día por tener sospecha de contraer coronavirus.

"Me gustaría contarles cosas más agradables, pero les tengo que comunicar que tengo coronavirus", dijo el conductor de "Fantino a la tarde" (América TV).

"El viernes por la noche empecé a sentir un leve dolor en la nuca y la espalda y un pequeño picor en la garganta", detalló.

El periodista llamó a su médico este sábado a la mañana y éste le aconsejó hisoparse y aislarse. "Hace un rato llegó el resultado y dio Covid-19 positivo", indicó.

Luego señaló estar "bien", sin tos ni fiebre, pero que tomará todos los resguardos establecidos por el protocolo.

"Esto nos puede pasar por más que uno se cuide y me pasó", dijo. "Ahora me voy a aislar y me van a pasar la comida por abajo de la puerta", bromeó. Además, agregó que se alejará de las redes durante su aislamiento.

Como indica el protocolo, su equipo de trabajo debió hisoparse y Mauricio D´Alessandro, uno de sus panelistas, también dio positivo.

Ahora fue Coni Mosqueira, pareja de Fantino, la que reveló que también es COVID-19 POSITIVO.

"Hola a todos!! Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y también di positivo por Covid. Estoy muy bien, sin síntomas, aislados como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi médico. Ojalá esto pase pronto y rápido!!! Gracias a todos por preocuparse !! Hay que meterle energía de la buena, pensar en positivo y si Dios quiere en días ya de nuevo a full. Gracias por sus mensajes, ayudan mucho, es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el ánimo. Gracias y más gracias y cuídense mucho!!! ♥️♥️♥️🌟🌟��", escribió en su cuenta de Instagram.