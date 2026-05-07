El crudo relato de Pamela Pombo e impactante revelación sobre el video del ataque de Patricio Albacete

"Una vez que salí de hacer la denuncia estaba tomando un café con la abogada y me llega un mensaje y le cuento que el productor de Yanina Latorre que me avisaba ya tenían el video y la denuncia", aseguró con asombro sobre la inmediatez en que trascendió el tema.

Y contó qué hizo de inmediato: "Lo primero que pensé es que podían haberlo filtrado del Juzgado porque no pasó ni 20 minutos. En el instante hablé con mi mamá y le tuve que contar".

Cuando la conductora le preguntó qué le diría al ex rugbier, Pamela Pombo comentó visiblemente conmovida: "Es muy difícil comunicarme con él y en estos siete meses que convivimos no teníamos diálogo, me fui como adaptando en la relación de cambiar mi forma de ser. Pasó hace poco que un chico empezó a los gritos en un bar y yo me paralizaba, creo que el trauma me está pegando".

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La fuerte revelación de la abogada de Pamela Pombo

Ivana Lorena Crea, abogada de Pamela Pombo, brindó detalles sobre el avance de la causa por violencia de género contra el ex rugbier Patricio Albacete.

Le letrada habló con el ciclo SQP y profundizó sobre la situación que atraviesa su representada y describió la gravedad del cuadro que motivó la intervención judicial.

“Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Ella intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia, no tuvos sus frutos buenos”, sostuvo Crea al detallar el cuadro que atraviesa su clienta.

Asimismo, la defensora legal brindó precisiones sobre el avance del expediente y el escenario legal que enfrenta el ex rugbier Patricio Albacete.

“La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio, por lo que va a ser llamado a indagatoria. Hay una causa penal abierta en su contra ”, sentenció.