El crudo relato de Pamela Pombo e impactante revelación sobre el video del ataque de Patricio Albacete

Pamela Pombo denunció por violencia de género a su ex marido Patricio Albacete por violencia de género tras conocerse el caso junto a las imágenes del momento de una agresión del ex rugbier hacia ella.
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La modelo fitness Pamela Pombo dio detalles del calvario que vivió con su ex marido Patricio Albacete a quien denunció por violencia de género y el impacto del video que trascendió.
Pamela Pombo denunció por violencia de género a su ex marido Patricio Albacete por violencia de género tras conocerse el caso junto a las imágenes del momento de una agresión del ex rugbier hacia ella.
La modelo fitness habló sobre su calvario en el programa La mañana con Moria (El Trece) y remarcó cómo fue trascendió públicamente el video donde se la ve siendo agredida y contó cómo fue atravesando el proceso de la difícil convivencia con su ex.
"Yo empecé a cambiar mi forma de ser y de vestirme para que a él no le molestara, la gente lo notaba pero no decía nada. Estaba enamorada y cada vez cedía más cosas y le molestaban más", dijo conmovida en charla con Moria Casán sobre cómo cambiana su esencia para no despertar la molestia en su ex marido.
Y al ser consultada por la consultada sobre el video que se conoció primero en el ciclo SQP (América Tv), Pamela Pombo explicó: "A mí me preguntaron si yo había mandado el video y la realidad es que no, una de las cosas que no quería era porque a mis padres no les conté por qué me estaba separando, porque los cuido un montón y no quería que vieran esto".
"Una vez que salí de hacer la denuncia estaba tomando un café con la abogada y me llega un mensaje y le cuento que el productor de Yanina Latorre que me avisaba ya tenían el video y la denuncia", aseguró con asombro sobre la inmediatez en que trascendió el tema.
Y contó qué hizo de inmediato: "Lo primero que pensé es que podían haberlo filtrado del Juzgado porque no pasó ni 20 minutos. En el instante hablé con mi mamá y le tuve que contar".
Cuando la conductora le preguntó qué le diría al ex rugbier, Pamela Pombo comentó visiblemente conmovida: "Es muy difícil comunicarme con él y en estos siete meses que convivimos no teníamos diálogo, me fui como adaptando en la relación de cambiar mi forma de ser. Pasó hace poco que un chico empezó a los gritos en un bar y yo me paralizaba, creo que el trauma me está pegando".
Ivana Lorena Crea, abogada de Pamela Pombo, brindó detalles sobre el avance de la causa por violencia de género contra el ex rugbier Patricio Albacete.
Le letrada habló con el ciclo SQP y profundizó sobre la situación que atraviesa su representada y describió la gravedad del cuadro que motivó la intervención judicial.
“Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Ella intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia, no tuvos sus frutos buenos”, sostuvo Crea al detallar el cuadro que atraviesa su clienta.
Asimismo, la defensora legal brindó precisiones sobre el avance del expediente y el escenario legal que enfrenta el ex rugbier Patricio Albacete.
“La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio, por lo que va a ser llamado a indagatoria. Hay una causa penal abierta en su contra ”, sentenció.