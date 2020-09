Nuevo escándalo en la familia de los Nara: Andrés salió a bancar a Maxi López tras el contagio de coronavirus de Mauro Icardi

Wanda Nara

El París Saint Germain de Francia anunció que entre la nómina de jugadores del club contagiados de coronavirus estaba Mauro Icardi, en total hay 6 deportistas más infectados.

La noticia generó la ira de Maxi López, padre de Valentino, Constantino y Benedicto de su relación Wanda Nara, mujer del jugador de PSG con quien comparte la tutela de los menores. Por haberlos expuesto al virus en unas vacaciones en Ibiza.

“Estoy indignado, es una inconsciente lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza. Todos los que vuelven de allá, vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre”, aseguró Maxi a Los ángeles de la mañana”, El Trece por las vacaciones que tuvo la familia ensamblada en la isla de España.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

Horas más tarde, desde su cuenta de Instagram, Wanda salió al cruce y desmintió que tanto ella como sus hijos tuvieran Covid-19: “Mi resultado es negativo, como el de los niños”.

Pero si algo le faltaba a este escándalo era la palabra del padre de Wanda, Andrés, con quien la modelo cortó relación hace años. En una entrevista con Juan Etchegoyen para Radio Mitre el progenitor de la rubia respaldó el enojo de Maxi: “Me enteré del tema de Mauro con respecto al covid que le dio positivo. La verdad es que es una macana, un problema. Dentro de todo, ya sabemos que todo el grupo de donde él está, Wanda y los chicos, no son personas de riesgo. Pero, igualmente, no deja de ser una mala noticia”.

“Con respecto a Maxi (López), que no está de acuerdo y se puso muy mal, es entendible porque es el padre de los chicos y vela por su tranquilidad y su salud. Pero dentro de todo lo malo estoy tranquilo porque no son de riesgo".

“Su enojo es entendible, obviamente, desde luego. Nadie quiere que sus hijos tengan ningún tipo de problema. No sé si lo tienen, ojalá que no. Mauro se va a tener que quedar aislado. Pero te repito, no son de riesgo. Es entendible lo de Maxi pero esto también se suma a que hay una tirantez entre ellos. Todas las opiniones siempre son un poco ajenas al problema y al inconveniente que hay entre sí, porque siempre hay una disputa”, dijo.

“Obviamente Maxi tiene razón en ponerse mal pero no sé si los chicos se contagiaron, espero que no y él se va a quedar aislado. Dentro de todo lo malo, no creo que sea para tanto problema pero ellos están en esta disputa y van a tener que ir acomodándose a esa situación”, argumentó.

Para demostrar que están todos bien, desde sus redes Wanda publicó un video de sus hijos y Mauro jugando en el patio de la casa que tienen en París.