Filtran una jugada foto de Wanda Nara y Maxi López que alerta a Daniela Christiansson: "Esto explota"

"Como se tomara todo la mujer de Maxi cuando lo vea y Mauro viendo a Maxi besándose con Wanda y la China", "Qué falta de respeto a la mujer", "Qué genia la mujer que lo banca a Maxi, esto explota va a estar bueno", "Para la mujer de Maxi que lo mira por Telefe", fueron algunos de los comentarios que se observaron en el posteo.

wanda nara maxi lopez foto de la serie y comentarios por Daniela Christiansson ok

Cómo es Triángulo Amoroso, la serie de Wanda Nara y Maxi López

El lunes 11 de mayo se estrena Triángulo Amoroso, la primera ficción en formato vertical de Telefe Studios, la nueva microserie que está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.

En la trama, Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse.

Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.

Completan el elenco de la ficción: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.