Osvaldo Laport contó otra interna de las vacunas VIP y los famosos: "Fueron al camarín y..."

Osvaldo Laport

En medio del escándalo por las vacunas VIP, el testimonio de Osvaldo Laport toma otro valor ya que en una entrevista a Cecilio Flematti hace una semana, el actor reveló que le ofrecieron la vacuna.

"Sí, es más: me lo ofrecieron", su frase pasó desapercibida en aquel momento, pero hoy, tras la polémica que se desató en los últimos días, llama mucho la atención.

"Se comentó que estaba la posibilidad de vacunar a todos los artistas y consultaron quién quería y quién no quería pero después quedó todo en la nada", indicó Laport en charla con el diario Clarín.

"Sé que fueron a todos los espectáculos, camarín por camarín,de la producción a consultarnos que existía esa posibilidad y si queríamos. Nada más que eso", agregó.

Sobre su respuesta al momento de recibir la propuesta, Laport explicó: "Cuando me lo ofrecieron lo primero que dije fue 'voy a consultarlo con mis médicos'. Soy extremadamente alérgico y lo hice con dos médicos amigos".

"Una vez que me dieron el ok consulté si esto había que publicitarlo y si era con todo el elenco porque hace 17 años que soy Embajador de Buena Voluntad del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y lo mío es con ningún compromiso político", continuó diciendo.

"Si era para visibilizar y concientizar al público para que vuelva al teatro bienvenido sea. Estaba dispuesto a hacerlo teniendo en cuenta que soy persona de riesgo y estoy en un escenario expuesto al contagio como todo el elenco", sumó en su descargo.

"¿Qué pensás de aquellas personas que no conforman un grupo de riesgo y recibieron la vacuna?", fue la última pregunta. "El patrimonio más importante de la idiosincrasia nuestra es el oportunismo y me da mucho pudor. Por suerte, considero que no soy oportunista", respondió el artista.