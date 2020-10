Osvaldo Laport: “Hay artistas que, verdaderamente, no tienen para comer”

Osvaldo Laport

Se cumplen 200 días del cierre de los teatros en Argentina. Desde aquel 20 de marzo, muchos actores y actrices vieron cesada su fuente de empleo. No solo se suspendió la actividad, sino que tampoco existe protocolo de grabación para ficciones. Mirta Wons y Carlos Belloso encendieron las alarmas, siendo dos actores de primer nivel, aseguraron no poder vivir mucho tiempo más sin trabajar.

En relación a esta crisis que atraviesa la profesión, Osvaldo Laport, referente en el oficio y ex compañero de ambos, aseguró: “Es una realidad no únicamente de aquí, es una realidad que padece toda la humanidad. Todos los artistas del mundo. Algunos no con privilegios, pero si con permitidos".

En una entrevista para "Jubilados TV" (domingos 09.00hs por A24), el destacado actor, se sinceró: "España, por ejemplo, está haciendo teatro, en las calles inclusive. Tengo colegas, amigos en España, que me mandan videos, que me mandan información. Es curioso la antipatía, no deja de ser un acto de antipatía para con los artistas. Porque hasta las crueldades más grandes de la historia de la humanidad, la guerra, por ejemplo, los pueblos se vuelven a levantar con el teatro y te estoy hablando de pueblos destruidos en su geografía, en sus estructuras, en sus edificios. Aquí no se ha caído ningún edificio. Entonces me parece una actitud poco feliz para con los artistas del mundo, no voy a decir únicamente de acá”.

Visiblemente sensibilizado con la problemática, Laport asegura: “Estamos todos muy frágiles y preocupados y angustiados por la fragilidad y la realidad del otro. Porque son realidades diferentes. Hay artistas que verdaderamente no tienen para comer y artistas en todas sus expresiones”.

Osvaldo Laport protagoniza "Detrás del arco iris", obra teatral realizada para el formato streaming. Debutó este fin de semana y estima continuar durante todo octubre y noviembre.