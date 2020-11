Patricia Sosa con ataque de celos: Una mujer del "Cantando 2020" le confesó a Mediavilla que la "calentaba"

Mediavilla Sosa

Según contó Patricia Sosa, a sus 66 años Oscar Mediavilla es todo un sex symbol. El jurado del “Cantando 2020” tiene una pretendiente en la productora de Marcelo Tinelli, donde se realiza el reality de canto, y ella le confesó su amor abiertamente de una forma muy particular.

En una nota con el programa de Pampita, la modelo le preguntó si su pareja recibía mensajes picantes y la cantante confesó: “Le han golpeado la puerta del camarín y le dijeron ‘Mediavilla, vos me calentás’”.

“¿Quién le dijo eso?! Es una zarpada esa persona! ¿Qué hiciste?”, respondió desconcertada Pampita, quien es muy celosa.

“Eso no lo puedo decir, pero es una atrevida maleducada esa persona. Una desubicada total. (…) Me lo contó Oscar y me dijo que no sabía qué hacer, que le contestó ‘ah, bueno’. Pero es verdad, debe ser incómodo para un señor que vengan a encararlo así, tan de frente”, respondió Sosa.

“¿Y ahí vos te quedaste tranquila? ¿No se te ocurrió nada?”, volvió a indagar la mujer de García Moritán que todavía no podía creerlo.

Entonces, la ex participante de "Masterchef celebrity" contestó: “¿Y qué querés que haga?! No sé qué hacer. Mientras tanto, como está viviendo en mi casa, lo espero con ricas comidas, a la noche brindamos juntos todos los días por un día más. Pero que no se la crea la del sex symbol”.