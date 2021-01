Patricio Giménez se queda a vivir en Uruguay: "A Argentina no la voy a poder cambiar yo"

Patricio Giménez

Mientras Susana Giménez disfruta de su estadía en Miami, su hermano Patricio aún se encuentra en Uruguay. Cansado de las medidas que se tomaron en Argentina para frenar el avance de la pandemia de Coronavirus, el músico viajó hace unos meses a Punta del Este junto a la diva para seguir su confinamiento.

Y desde allí, realizó duras discusiones mediáticas y ahora manifestó su deseo de instalarse en el vecino país para siempre. "La pandemia aceleró mis sueños. Yo tenía un terreno y decía 'cuando tenga 65 años me voy a hacer una casita frente al mar'. Y empecé a pensar por qué no la hacía ahora. Estoy muy entusiasmado con una chacra que está dentro de un complejo que voy a comercializar y es donde voy a hacer mi casa", señaló en una nota con el diario El País.

"Cuando pienso en volver a Argentina por melancolía, enseguida me viene a la cabeza la indignación, la falta de expectativa, la impunidad, la corrupción. Uno ve las noticias y todo es un espanto. Yo no voy a cambiar la Argentina, así que prefiero alejarme y cambiar mi realidad", añadió Patricio.

Sobre su decisión de instalarse en Uruguay, indicó: "Desde que tengo nueve años pasaba enero, febrero y marzo en Punta del Este, por lo cual estaba una cuarta parte del año en Uruguay. Tengo amigos y recuerdos. Yo siento que este mar es mucho más mío que Mar del Plata".

Patricio Gimenez

También hizo una comparación entre la sociedad argentina y la uruguaya: "Hay un respeto diferente. A mí en Argentina la gente me trata muy bien, pero en Uruguay nadie se abalanza cuando uno está comiendo una hamburguesa. La gente respeta más. A Susana de forma educada le piden una foto, pero no existe el avasallamiento que hay en Buenos Aires. Y lo otro que me gusta es la tranquilidad. Cuando vengo en auto desde Argentina, de allá salgo a 170 y cuando llego acá voy a 60. Uno baja cinco cambios. Yo viví en México DF, Nueva York y San Pablo, pero me siento más identificado con Uruguay. Soy un hombre de naturaleza, campo, paz y acá soy lo más feliz del mundo. Uruguay me permite conectar con mis deseos más profundos".

"Recién escuché al Papa diciendo que le entristecía que hubiera gente que se fuera de vacaciones. Hay una cosa muy loca de las religiones occidentales con el tema de la culpa y pagar por sus pecados. Yo no sé cuánto mejor le hubiera hecho al país si me quedaba encerrado en un departamento. Yo no soy René Favaloro y no sé cuidar enfermos", remarcó al decidir no pasar la cuarentena en Argentina.

Además, se refirió a su cruces mediáticos que tuvo en los últimos meses, entre ellos con Jorge Rial: "Cambió el hecho de que no sabés si mañana vas a estar. Esa cosa de vivir más el presente me hizo libre en muchos aspectos. Si alguien me rompió las pelotas 25 años gratuitamente, ahora le respondo. No me importa si se llama Néstor, Cristina o Rial. ¿Por qué tengo que soportar que me prejuzguen y me critiquen sin conocerme? Yo siempre viví de lo mío sin joder a nadie".