Ángel de Brito opinó sobre la pelea de Jorge Rial y Patricio Giménez: "Creo que están..."

Angel de Brito

Todo arranco debido a unos polémicos posteos de Patricio Gimenéz en donde criticaba al actual Gobierno y en el segmento de "Intrusos", Los escandalones, Rodrigo Lussich tocó el tema.

"Le come la billetera a Susana. Rompe billetes de 1000 pesos para quejarse del Gobierno, los que le da Susana. Así cualquiera rompe billetes. Claro, que fácil es quejarse si te mantiene tu hermana en Uruguay", decía el panelista.

Luego Jorge Rial tomó el guante y se refirió al tema: “Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina”, sentenció.

Y el hermano de Susana salió fuertemente al cruce a responderle directamente al conductor. “Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora”, comenzó de manera irónica.

Patricio Giménez

Lejos de ocultar su enojo, Giménez dio a entender que tenía información sobre Rial: “Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”. Decía desafiante con una prologada risa y el filtro del Guasón.

La pelea fue subiendo de tono a medida que pasaron los días y se convirtió en uno de las polémicas de la semana. Atento a esto, Ángel de Brito dio su opinión sobre el tema.

“Jorge Rial vs. Patricio Giménez. ¿Qué opinás?”, le consultó un usuario al conductor de "Los Ángeles de la Mañana" en las redes. De Brito apeló a su sinceridad y respondió de manera directa: “Que están sacados los dos”.

Angel de Brito