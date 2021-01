Paula Chaves quiere que Claudia Villafañe gane "MasterChef Celebrity": "Se nota que se desvive por su familia"

Paula Chaves

Paula Chaves se la jugó y confesó quien es su participante favorito de "MasterChef Celebrity". Pero además, se refirió a la maternidad y al “descolecho” de sus hijos más grandes; a su responsabilidad como comunicadora y reforzó la necesidad de la Ley de Etiquetado Frontal.

La conductora y modelo, manifestó que su favorita para obtener el premio en el reality de Telefe, que conduce Santiago del Moro, es Claudia Villafañe.

Por La Once Diez/Radio de la Ciudad elogió a la participante y destacó que “me encanta Claudia, me encantan todos igual, pero ella me gusta mucho. Claudia tiene todas las de poder ganar, se nota que es una madraza, una mujer adorable, se nota que se desvive por su familia”. A lo que agregó en el mismo contexto que “Damián (Betular) es lo más de lo más, la verdad que me divierte como personaje”.

Por otra parte, habló de su hija más pequeña, Filipa, y contó que “la llegada del tercero (a Olivia y Baltazar) les pegó muy bien, pero previo a eso tuvieron tres meses de 100 por ciento de papá y mamá. Hicimos un descolecho y de a poquito salieron de nuestra cama, hacíamos campamentos y ahora cada uno duerme en su cuarto”.

Al contar que Filipa tiene intolerancia a la lactosa, Paula se refirió a los etiquetados frontales de los alimentos, que la ley ya obtuvo media sanción en el Senado, la cual advierte si un alimento o bebida sin alcohol tiene exceso de sodio, grasa, azúcares o calorías. De tal modo pidió que salga la ley, “porque no sabemos lo que comemos”.

En tanto, aseguró que como comunicadora no promocionaría productos que ella no consumiría. A lo que después señaló que “tenemos una responsabilidad por lo que contamos y mostramos, debemos tomar conciencia de quién nos ve del otro lado y ser más empáticos”.