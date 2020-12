Paz Cornú será madre de mellizos: "Doblemente bendecida"

Paz Cornú

En plena Navidad, la diseñadora de moda Paz Cornú comunicó públicamente que será madre de mellizos con su actual esposo Diego Orden. Ella, por su parte, ya es madre de dos varones.

"Doblemente bendecida! Contra todos los pronósticos seré mamá nuevamente! Cuando los médicos me decían que por la edad un embarazo natural era muy difícil, en el peor momento económico de mi empresa y tras superar COVID, me enteré la noticia menos esperada, estaba embarazada de MELLIZOS! Siento que mi amor y respeto por la naturaleza y los animales, una práctica constante de yoga y una vida espiritual activa me ayudaron mucho a atravesar estos momentos tan desafiantes", anunció Cornú junto a una foto de ella y su marido empresario.

Paz Cornú

"Termino este año con la certeza que los milagros existen y con fe todo es posible!", señaló. En una nota que dio en abril del año pasado, Paz dijo que Diego y ella empezarían a buscar un hijo en común y que él preferentemente quiere una nena porque ella ya tuvo dos varoncitos.

En ese marco, resaltó un avance que se hizo en el campo de la ginecología y compartió: “Con un estudio de sangre, en 7 días hábiles te diagnostican la salud de los bebés y el sexo!! Y con un 99% de sensibilidad!! Una bendición poder contar con esta información!”.

El posteo de Paz superó los 20 mil “me gusta” y además le llegaron múltiples felicitaciones a través de la sección de comentarios.

Paz Cornú