Pokémon 25: Katy Perry, J-Balvin, Post Malone y todo lo que tenés que saber sobre el álbum aniversario del anime

Pikachu ft Katy Perry

Pokémon cumplió 25 años y uno de los tópicos de la celebración será el lanzamiento de un álbum conmemorativo junto a Capital Records. La compañía ya anunció que entre los artistas que participarán del disco estarán Post Malone, Katy Perry y J-Balvin.

"Pokémon está dándolo todo con P25 Music, y yo estoy encantadísimo de unirme a este programa como uno de sus principales colaboradores", contó J Balvin ante la prensa. "Estoy deseando darle mi propio toque personal a esta enorme fiesta Pokémon y ponerle todavía más buen rollo a la celebración", agregó

El disco llevará de nombre 'Pokémon 25: El álbum' y todavía tiene guardadas alguna sorpresas. The Pokémon Company revelará pronto el nombre de otro artista mundialmente conocido que también participará en la acción.

El álbum será lanzado el próximo otoño y contendrá 14 temas de 11 artistas. Además de las figuras de la música, artistas emergentes también están invitados a participar.

Cada uno de ellos publicará una canción inspirada en la cultura pop nacida con la saga Pokémon durante estos 25 años. En el caso de Post Malone, se incluirá su versión de 'I only wanna be with you', de Hootie and the Blowfish, estrenada en el concierto virtual de este fin de semana.

Fuente: As