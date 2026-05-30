El padre de Agostina Vega apuntó contra la madre de la adolescente y acusó: "El detenido no actuó solo"

“Está la prueba de todo lo que él dice; son cosas bastante complicadas”, afirmó, y sostuvo que el acusado habría intentado sostener distintas versiones sobre el vínculo con la adolescente, pasando de negar el contacto a reconocerlo.

"La mamá de Agostina estuvo con gente que no tenía que estar"

mama-agostina

“La mamá de Agostina estuvo con gente que no tenía que estar”, señaló el padre de la adolescente al referirse a Melisa Heredia, madre de la joven. En la misma línea, agregó: "Entre la madre y este tipo hay algo, no se qué pero hay algo, yo lo único que necesito es que me digan la verdad y que dejen de entorpecer. Yo necesito encontrar a Agostina".

También cuestionó el entorno de la mujer y se preguntó por la presencia de adultos con antecedentes judiciales en lugares a los que habría concurrido la menor.

“Que la madre se haga cargo, si tiene más información que lo diga, porque así vamos a encontrar a Agostina”, expresó en otro tramo de sus declaraciones, al remarcar además que ya no mantiene relación con ella.

“No voy a parar hasta encontrarla; es mi hija y es lo único que tengo”, expresó Gabriel, quien aseguró que confía en el fiscal de la causa, Raúl Garzón. quien le habría prometido agotar todos los recursos para hallar a la adolescente.

Caso Agostina Vega: el dato de un vecino llevó a la Policía a un nuevo punto de rastrillaje

AGOSTINA: NUEVOS DETALLES COMPLICAN A CLAUDIO BARRELIER AGOSTINA: NUEVOS DETALLES COMPLICAN A CLAUDIO BARRELIER

En paralelo a las declaraciones del padre, este sábado continuaron los operativos de búsqueda en un extenso descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, donde se concentran los principales rastrillajes desde el inicio de la investigación. Allí trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, bomberos, personal del DUAR y equipos especializados en búsqueda de personas, con apoyo de drones y perros rastreadores, en un terreno de más de 200 hectáreas.

El operativo se intensificó tras el aporte de un nuevo dato que reorientó el rastrillaje hacia un sector puntual del predio, señalado como clave por los investigadores en base a registros de cámaras, antenas de telefonía y movimientos de Barrelier.