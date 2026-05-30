En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Terapia
Córdoba

La madre de Agostina Vega está internada en terapia y no sabe que su hija está muerta

El abogado de la madre de la víctima aseguró que la mujer todavía no había sido informada oficialmente sobre el fallecimiento debido a su delicado estado de salud.

Banner Seguinos en google DESK
La madre de Agostina Vega está internad a en terapia y no sabe que su hija está muerta. (Foto captura)

La madre de Agostina Vega está internad a en terapia y no sabe que su hija está muerta. (Foto captura)

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó este sábado una revelación que refleja el profundo impacto que atraviesa la familia de la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba. El abogado de la madre de la víctima aseguró que la mujer todavía no había sido informada oficialmente sobre la muerte de su hija debido a su delicado estado de salud.

Leé también La desgarradora reacción de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega
La desgarradora reacción de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega

La declaración fue realizada por Carlos Nayi, representante legal de Melisa Heredia, quien explicó que hasta las últimas horas existía la esperanza de encontrar a Agostina con vida. El caso conmociona a Córdoba y mantiene en vilo a todo el país mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante la semana que la adolescente permaneció desaparecida.

Según detalló Nayi a TN, Melisa Heredia atraviesa un cuadro de extrema fragilidad física y emocional. Horas antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo, la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Córdoba. De acuerdo con la información difundida por su abogado, ingresó con un severo cuadro de deshidratación y permaneció bajo atención médica intensiva.

"Había optimismo en la familia hasta que comenzaron a conocerse distintos detalles de la investigación", señaló el letrado al referirse a las horas previas al hallazgo. El descubrimiento del cuerpo de Agostina en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra terminó por confirmar el peor desenlace de una búsqueda que movilizó a toda la provincia durante siete días.

Embed

Tras el hallazgo, la investigación ingresó en una fase clave. Para el abogado de la familia, existen elementos que obligan a profundizar sobre la posible participación de más personas. "Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal", sostuvo Nayi al referirse al único detenido por el caso.

Las declaraciones apuntan a la posibilidad de que existan otros involucrados además de Claudio Barrelier, el hombre de 33 años que permanece detenido y que hasta el momento es considerado el principal sospechoso.

Las contradicciones que complican al imputado

La situación procesal de Barrelier se agravó en las últimas horas luego de que trascendieran inconsistencias en sus declaraciones. Fuentes judiciales indicaron que el acusado modificó parte de su relato y habría ocultado información relevante para el esclarecimiento del caso.

Los investigadores sostienen que fue la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de su desaparición. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, el sospechoso coordinó un encuentro con la adolescente y gestionó su traslado hasta una vivienda del barrio Cofico. A partir de allí se perdió todo rastro de la menor hasta el hallazgo de su cuerpo.

Captura
La madre de Agostina Vega est&aacute; internada en terapia. (Foto: captura A24)

La madre de Agostina Vega está internada en terapia. (Foto: captura A24)

El dolor de la familia y el pedido de justicia

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados de Agostina continúan reclamando respuestas. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de su abuelo, quien definió el hallazgo como "la peor noticia que recibimos en la vida" y pidió que todos los responsables sean identificados y juzgados.

Además, sostuvo que está convencido de que el crimen ocurrió pocas horas después de la desaparición de la adolescente y aseguró que seguirá participando de las movilizaciones para exigir justicia.

Un caso que conmueve a todo el país

La desaparición y muerte de Agostina Vega generó una fuerte repercusión social y reavivó el debate sobre la respuesta estatal ante denuncias de personas desaparecidas y casos de violencia de género.

Las protestas realizadas en Córdoba durante las últimas horas reflejan el impacto que tuvo el caso en la comunidad, mientras la Justicia intenta determinar si hubo más personas involucradas y reconstruir cada uno de los movimientos previos al crimen.

La atención ahora está puesta en los resultados de las pericias y en los próximos avances de una causa que mantiene en vilo a toda la provincia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Terapia
Notas relacionadas
Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega: "No le baje el precio"
Córdoba estalló tras el hallazgo de Agostina Vega: protestas, cortes y enfrentamientos con la policía
Renunció el abogado del principal sospechoso por el caso Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar