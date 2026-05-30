La madre de Agostina Vega está internada en terapia y no sabe que su hija está muerta

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Tras el hallazgo, la investigación ingresó en una fase clave. Para el abogado de la familia, existen elementos que obligan a profundizar sobre la posible participación de más personas. "Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal", sostuvo Nayi al referirse al único detenido por el caso.

Las declaraciones apuntan a la posibilidad de que existan otros involucrados además de Claudio Barrelier, el hombre de 33 años que permanece detenido y que hasta el momento es considerado el principal sospechoso.

Las contradicciones que complican al imputado

La situación procesal de Barrelier se agravó en las últimas horas luego de que trascendieran inconsistencias en sus declaraciones. Fuentes judiciales indicaron que el acusado modificó parte de su relato y habría ocultado información relevante para el esclarecimiento del caso.

Los investigadores sostienen que fue la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de su desaparición. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, el sospechoso coordinó un encuentro con la adolescente y gestionó su traslado hasta una vivienda del barrio Cofico. A partir de allí se perdió todo rastro de la menor hasta el hallazgo de su cuerpo.

Captura La madre de Agostina Vega está internada en terapia. (Foto: captura A24)

El dolor de la familia y el pedido de justicia

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados de Agostina continúan reclamando respuestas. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de su abuelo, quien definió el hallazgo como "la peor noticia que recibimos en la vida" y pidió que todos los responsables sean identificados y juzgados.

Además, sostuvo que está convencido de que el crimen ocurrió pocas horas después de la desaparición de la adolescente y aseguró que seguirá participando de las movilizaciones para exigir justicia.

Un caso que conmueve a todo el país

La desaparición y muerte de Agostina Vega generó una fuerte repercusión social y reavivó el debate sobre la respuesta estatal ante denuncias de personas desaparecidas y casos de violencia de género.

Las protestas realizadas en Córdoba durante las últimas horas reflejan el impacto que tuvo el caso en la comunidad, mientras la Justicia intenta determinar si hubo más personas involucradas y reconstruir cada uno de los movimientos previos al crimen.

La atención ahora está puesta en los resultados de las pericias y en los próximos avances de una causa que mantiene en vilo a toda la provincia.