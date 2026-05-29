Giro en la declaración de Barrelier: en exclusivo con A24, el fiscal detalló los cambios en la versión del único detenido

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“Nos dan expectativas que esté con vida y otras distintas. Se suman permanentemente conclusiones y resultados de material de prueba recolectado”, indicó. En la misma línea, afirmó: “Se ha trabajado y se sigue trabajando con profesionalismo, seriedad y preocupación. Todos estamos abocados a la búsqueda de Agostina. La buscamos sin parar”, sumó.

Consultado acerca del área de búsqueda en la casa del único detenido -Claudio Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad agravada-, donde esta mañana se realizaron más allanamientos, Garzón señaló: “Todo indica que estuvo aquí. Siempre se buscaron rastros. Por el momento no hay más sospechosos”.

Por otra parte, el fiscal confirmó que José Sánchez del Bianco sigue siendo el abogado de Claudio Barrelier. “Lo asistió en su declaración”, comentó el fiscal.

RASTRILLAJE El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado. (Foto. captura A24)

El ministro de Seguridad de Córdoba estuvo en el lugar

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que las tareas de búsqueda no se interrumpieron desde la desaparición de Agostina y destacó que el operativo cuenta con un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos.

“Nosotros no hemos parado de trabajar ni un minuto”, afirmó el funcionario desde el lugar donde se desarrollan los rastrillajes. Además, explicó que la presencia policial en ese sector responde a una hipótesis concreta de la fiscalía. “Si estamos aquí es porque el fiscal tiene la presunción seria y concreta de que, posterior a la desaparición de Agostina, esta persona estuvo en este sector”, sostuvo en referencia al principal sospechoso de la causa.