En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fiscal
Claudio Gabriel Barrelier
Investigación

Giro en la declaración de Barrelier: en exclusivo con A24, el fiscal detalló los cambios en la versión del único detenido

Raúl Garzón brindó detalles sobre los avances del caso tras tomarle una nueva delación al detenido Claudio Barrelier. Las contradicciones del principal sospechoso.

Banner Seguinos en google DESK
Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega. (Foto: captura A24) 

Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega. (Foto: captura A24) 

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la búsqueda de Agostina Vega, la joven de 14 años que se encuentra desaparecida desde el sábado por la noche en Córdoba, dio declaraciones a A24 y reveló detalles de la investigación. “El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado”, informó el letrado y agregó que “se confirmó que se activó el celular” de la menor.

Leé también Una pala y un Ford K negro: las nuevas pistas que investiga la Justicia en el caso de Agostina Vega
Una pala secuestrada en el último allanamiento y un Ford K negro bajo la lupa aparecen como dos de los elementos que concentran la atención de los investigadores en la búsqueda de Agostina Vega. (Foto: A24).

Además, contó que le volvió a tomar declaración indagatoria al principal detenido Claudio Barrelier. “Se mantuvo en la línea de lo que venía declarando, pero admitió que estuvo en el lugar del descampado, que no hubo un auto rojo y que no renunció el abogado”. A su vez indicó que lo que dijo “no suma al trabajo que estamos haciendo actualmente. Las pruebas no coinciden con lo que él relata”.

La buscamos con vida y sin vida. Las dos hipótesis. Las pruebas conducen en esas direcciones”, indicó. “No hay duda de que la nena ingresó a la casa y fue admitido por el propio imputado como admitió que estuvo en el descampado”, confirmó en A24.

En la jornada de ayer jueves se activó el celular de Agostina, pero puede tener varias lecturas sobre esa situación”, sostuvo.

Embed

Nos dan expectativas que esté con vida y otras distintas. Se suman permanentemente conclusiones y resultados de material de prueba recolectado”, indicó. En la misma línea, afirmó: “Se ha trabajado y se sigue trabajando con profesionalismo, seriedad y preocupación. Todos estamos abocados a la búsqueda de Agostina. La buscamos sin parar”, sumó.

Consultado acerca del área de búsqueda en la casa del único detenido -Claudio Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad agravada-, donde esta mañana se realizaron más allanamientos, Garzón señaló: “Todo indica que estuvo aquí. Siempre se buscaron rastros. Por el momento no hay más sospechosos”.

Por otra parte, el fiscal confirmó que José Sánchez del Bianco sigue siendo el abogado de Claudio Barrelier. “Lo asistió en su declaración”, comentó el fiscal.

RASTRILLAJE
El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado. (Foto. captura A24)

El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado. (Foto. captura A24)

El ministro de Seguridad de Córdoba estuvo en el lugar

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que las tareas de búsqueda no se interrumpieron desde la desaparición de Agostina y destacó que el operativo cuenta con un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos.

Nosotros no hemos parado de trabajar ni un minuto”, afirmó el funcionario desde el lugar donde se desarrollan los rastrillajes. Además, explicó que la presencia policial en ese sector responde a una hipótesis concreta de la fiscalía. “Si estamos aquí es porque el fiscal tiene la presunción seria y concreta de que, posterior a la desaparición de Agostina, esta persona estuvo en este sector”, sostuvo en referencia al principal sospechoso de la causa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fiscal Claudio Gabriel Barrelier Noticias A24 Agostina Vega Detenido
Notas relacionadas
Búsqueda de Agostina Vega: sin resultados positivos en el rastrillaje en Córdoba
El dato que reveló el chat entre la mamá de Agostina Vega y el detenido sobre cómo Barrelier llegó a la adolescente
La sospecha del fiscal del caso Agostina: "La droga sobrevuela siempre estos hechos"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar