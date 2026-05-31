En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Crimen
HORROR E INVESTIGACIÓN

La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega: qué creen que pasó dentro de la casa

La Justicia cree que la adolescente fue engañada para encontrarse con el principal sospechoso -Claudio Barrelier- y reconstruye qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo de sus restos. Las cámaras, los movimientos del acusado y una serie de pruebas clave.

Banner Seguinos en google DESK
La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega. (Foto: A24.com)

La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega. (Foto: A24.com)

Agostina Vega, la adolescente de 14 años intensamente buscada en Córdoba desde el pasado sábado 23 de mayo, tuvo el final más doloroso. Después de una semana de incertidumbre, rastrillajes y versiones cruzadas, los investigadores encontraron restos humanos en un amplio descampado del barrio Ampliación Ferreyra y todas las pruebas apuntan a que corresponden a la joven.

Leé también Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega: "No le baje el precio"
Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

El equipo de A24, con la cobertura de Alejandro Pueblas y Belén Bianchi, cubrió el minuto a minuto del avance de la causa que tiene un único detenido, Claudio Barrelier, de 33 años. La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores al último registro de Agostina con vida y una hipótesis comenzó a tomar fuerza en el expediente.

La principal línea investigativa sostiene que la adolescente habría sido víctima de un abuso sexual seguido de una agresión fatal, aunque serán las pericias forenses las que determinen con precisión las circunstancias de la muerte.

La última imagen de Agostina Vega con vida

Embed

Para los investigadores, el punto de partida es una grabación obtenida por cámaras de seguridad en el barrio Cofico. Allí se observa a Agostina ingresando a una vivienda junto a Claudio Barrelier, quien había mantenido una relación sentimental con la madre de la adolescente.

Según la reconstrucción judicial, el hombre le habría pagado un remise para trasladarla hasta su domicilio con la excusa de entregarle un supuesto regalo para su mamá. La menor aceptó porque conocía al acusado y confiaba en él. Esa grabación se transformó en una pieza clave: es la última imagen conocida de Agostina Vega con vida.

A partir de ese momento comienza el tramo más oscuro de la investigación. Lo que más llamó la atención de los investigadores es que ninguna cámara registró a la adolescente saliendo de la vivienda.

Qué pasó en la casa donde vieron por última vez a Agostina Vega con vida

Agostina lugar

La sospecha judicial es que Agostina permaneció dentro del inmueble durante varias horas. Los investigadores no descartan que hubiera otras personas presentes en la vivienda, una posibilidad que podría modificar el rumbo de la causa.

Durante los allanamientos realizados en la propiedad, ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800, los peritos buscaron rastros biológicos, huellas y elementos que permitieran reconstruir lo sucedido.

Los procedimientos generaron polémica porque algunos vecinos denunciaron movimientos extraños dentro del lugar antes de que la Policía Científica realizara peritajes exhaustivos.

Mientras tanto, el fiscal Raúl Garzón mantuvo bajo estricta reserva los detalles de las pruebas obtenidas.

El dato que complicó a Claudio Barrelier, único detenido

el-detenido-por-la-desaparicion-de-agostina-tiene-33-anos-foto-facebook-claudio-barrelier-OTFKF4ZRZVC23NSRBN3QANDQOA

Uno de los elementos que más comprometen al detenido surgió del análisis de cámaras de seguridad y de las antenas de telefonía celular. Los investigadores detectaron que, entre el sábado y el lunes posteriores a la desaparición de Agostina, Barrelier intentó conseguir dinero y un vehículo de manera insistente.

Finalmente obtuvo un Ford Ka negro, prestado por una mujer de su entorno que, según la hipótesis judicial, desconocía completamente la situación. Las cámaras registraron al acusado regresando a su domicilio con ese vehículo.

Poco después se lo observa entrando y saliendo de la casa mientras transportaba objetos descritos como baldes o tachos. La explicación que dio su defensa fue que necesitaba esos elementos para realizar trabajos de albañilería, aunque hasta el momento no surgieron pruebas que respalden esa versión.

La pista que llevó al descampado

La investigación dio un giro decisivo cuando los especialistas analizaron la geolocalización del teléfono del acusado. Las antenas de telefonía ubicaron el dispositivo en Ampliación Ferreyra, una zona ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba.

El sector está compuesto por viviendas precarias y un enorme descampado de más de 200 hectáreas. Aunque allí existen pocos registros fílmicos, una cámara ubicada en uno de los accesos logró captar el ingreso del Ford Ka. Aproximadamente una hora después, la misma cámara registró la salida del vehículo. Para los investigadores, ese dato resultó determinante.

Los rastrillajes se concentraron entonces en esa zona y, tras más de 24 horas de búsqueda intensiva, se produjo el hallazgo de los restos humanos.

La teoría que sostiene la fiscalía

Con los elementos reunidos hasta el momento, la fiscalía considera que el acusado habría actuado de manera improvisada. Creen que la secuencia de hechos se fue desarrollando sobre la marcha después de que Agostina Vega ingresara a la vivienda.

Las próximas pericias serán fundamentales para determinar qué ocurrió exactamente y establecer si participaron otras personas.

El padre de Agostina Vega apuntó a posibles cómplices

Mientras avanzaba la búsqueda, Gabriel Vega, padre de la adolescente, aseguró públicamente que Claudio Barrelier "no actuó solo". El hombre sostuvo que existen personas que habrían colaborado o tenido conocimiento de lo ocurrido. "Hay gente que fue cómplice", afirmó en declaraciones televisivas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Crimen Córdoba
Notas relacionadas
Córdoba estalló tras el hallazgo de Agostina Vega: protestas, cortes y enfrentamientos con la Policía
La madre de Agostina Vega está internada en terapia y no sabe que su hija está muerta
Alerta Sofía: el sistema que busca ganar tiempo en las horas más críticas de una desaparición

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar