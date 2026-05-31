La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega: qué creen que pasó dentro de la casa

Para los investigadores, el punto de partida es una grabación obtenida por cámaras de seguridad en el barrio Cofico. Allí se observa a Agostina ingresando a una vivienda junto a Claudio Barrelier, quien había mantenido una relación sentimental con la madre de la adolescente.

Según la reconstrucción judicial, el hombre le habría pagado un remise para trasladarla hasta su domicilio con la excusa de entregarle un supuesto regalo para su mamá. La menor aceptó porque conocía al acusado y confiaba en él. Esa grabación se transformó en una pieza clave: es la última imagen conocida de Agostina Vega con vida.

A partir de ese momento comienza el tramo más oscuro de la investigación. Lo que más llamó la atención de los investigadores es que ninguna cámara registró a la adolescente saliendo de la vivienda.

Qué pasó en la casa donde vieron por última vez a Agostina Vega con vida

Agostina lugar

La sospecha judicial es que Agostina permaneció dentro del inmueble durante varias horas. Los investigadores no descartan que hubiera otras personas presentes en la vivienda, una posibilidad que podría modificar el rumbo de la causa.

Durante los allanamientos realizados en la propiedad, ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800, los peritos buscaron rastros biológicos, huellas y elementos que permitieran reconstruir lo sucedido.

Los procedimientos generaron polémica porque algunos vecinos denunciaron movimientos extraños dentro del lugar antes de que la Policía Científica realizara peritajes exhaustivos.

Mientras tanto, el fiscal Raúl Garzón mantuvo bajo estricta reserva los detalles de las pruebas obtenidas.

El dato que complicó a Claudio Barrelier, único detenido

el-detenido-por-la-desaparicion-de-agostina-tiene-33-anos-foto-facebook-claudio-barrelier-OTFKF4ZRZVC23NSRBN3QANDQOA

Uno de los elementos que más comprometen al detenido surgió del análisis de cámaras de seguridad y de las antenas de telefonía celular. Los investigadores detectaron que, entre el sábado y el lunes posteriores a la desaparición de Agostina, Barrelier intentó conseguir dinero y un vehículo de manera insistente.

Finalmente obtuvo un Ford Ka negro, prestado por una mujer de su entorno que, según la hipótesis judicial, desconocía completamente la situación. Las cámaras registraron al acusado regresando a su domicilio con ese vehículo.

Poco después se lo observa entrando y saliendo de la casa mientras transportaba objetos descritos como baldes o tachos. La explicación que dio su defensa fue que necesitaba esos elementos para realizar trabajos de albañilería, aunque hasta el momento no surgieron pruebas que respalden esa versión.

La pista que llevó al descampado

La investigación dio un giro decisivo cuando los especialistas analizaron la geolocalización del teléfono del acusado. Las antenas de telefonía ubicaron el dispositivo en Ampliación Ferreyra, una zona ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba.

El sector está compuesto por viviendas precarias y un enorme descampado de más de 200 hectáreas. Aunque allí existen pocos registros fílmicos, una cámara ubicada en uno de los accesos logró captar el ingreso del Ford Ka. Aproximadamente una hora después, la misma cámara registró la salida del vehículo. Para los investigadores, ese dato resultó determinante.

Los rastrillajes se concentraron entonces en esa zona y, tras más de 24 horas de búsqueda intensiva, se produjo el hallazgo de los restos humanos.

La teoría que sostiene la fiscalía

Con los elementos reunidos hasta el momento, la fiscalía considera que el acusado habría actuado de manera improvisada. Creen que la secuencia de hechos se fue desarrollando sobre la marcha después de que Agostina Vega ingresara a la vivienda.

Las próximas pericias serán fundamentales para determinar qué ocurrió exactamente y establecer si participaron otras personas.

El padre de Agostina Vega apuntó a posibles cómplices

Mientras avanzaba la búsqueda, Gabriel Vega, padre de la adolescente, aseguró públicamente que Claudio Barrelier "no actuó solo". El hombre sostuvo que existen personas que habrían colaborado o tenido conocimiento de lo ocurrido. "Hay gente que fue cómplice", afirmó en declaraciones televisivas.